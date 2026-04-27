Finał PLS 1. Ligi. GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała. Kiedy mecze o awans do PlusLigi?

GKS Katowice wygrał fazę zasadniczą PLS 1. Ligi. W play-off pokonał KPS Siedlce 2–0 (3:0, 3:1) w ćwierćfinale oraz KKS Mickiewicz Kluczbork 2–1 (3:0, 2:3, 3:1) w 1/2 finału.

BBTS Bielsko-Biała to szósta drużyna zasadniczej części pierwszoligowego sezonu. W play-off wyeliminowała wyżej notowane zespoły - Stal Nysa 2–0 (3:0, 3:2) w 1/4 finału i CUK Anioły Toruń (1:3, 3:1, 3:0) w półfinale.

GKS i BBTS to kluby, które w przeszłości przez wiele sezonów grały w PlusLidze. Katowiczanie występowali w elicie w latach 2016-25 i pożegnali się z nią po dziewięciu sezonach w ubiegłym roku. Drużyna z Bielska-Białej przez jedenaście sezonów grała na poziomie ekstraklasy, a największym sukcesem był brązowy medal wywalczony w 1993 roku. W rozgrywkach PLS/PlusLigi występowała w latach 2003-04, 2013-18 i 2022-23.

Rywalizacja w finale pierwszej ligi siatkarzy toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i ewentualnego piątego starcia będzie zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli GKS.

Terminarz finałów PLS 1. Ligi:

2026-04-29: GKS Katowice – BBTS Bielsko-Biała (środa, godzina 18.30)

2026-05-03: BBTS Bielsko-Biała – GKS Katowice (niedziela, godzina 12.30)

2026-05-05: GKS Katowice – BBTS Bielsko-Biała (wtorek, godzina 20.00)

2026-05-09: BBTS Bielsko-Biała – GKS Katowice (sobota /ewentualnie)

2026-05-13: GKS Katowice – BBTS Bielsko-Biała (środa /ewentualnie).

