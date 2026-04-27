Gala UFC z udziałem Bryczka. Transmisja TV i stream online

Robert Bryczek wraca do klatki UFC. Polak po raz ostatni walczył we wrześniu ubiegłego roku, kiedy efektownie znokautował Brada Tavaresa na gali w Paryżu. Tym samym przełamał się po porażce w debiucie w UFC z Ihorem Potierią.

W walce wieczoru tego wydarzenia były mistrz Jack Della Maddalena postara się wrócić na zwycięską ścieżkę po listopadowej porażce o pas wagi półśredniej z Islamem Makhachevem. Rywalem Australijczyka będzie Carlos Prates, który wygrał dwie walki z rzędu przez nokauty.

Ponadto po brutalnym nokaucie w starciu z Benoitem Saint-Denisem do rywalizacji wreszcie wraca Beneil Dariush. Będzie miał przed sobą niemałe wyzwanie, gdyż zmierzy się z obiecującym Quillanem Salkilldem, który w UFC jeszcze nie poniósł porażki.

Fani będą mieli również okazję zobaczyć w klatce m.in. Taia Tuivasę, Steve'a Ercega czy Shamila Gazieva.

Karta walk UFC Fight Night 275:



Walka wieczoru:

170 lb: Jack Della Maddalena - Carlos Prates

Karta główna:

155 lb: Beneil Dariush - Quillan Salkilld

125 lb: Tim Elliott - Steve Erceg

265 lb: Shamil Gaziev - Brando Pericić

265 lb: Tai Tuivasa - Louie Sutherland

Karta wstępna:

185 lb: Robert Bryczek - Cam Rowston

205 lb: Junior Tafa - Kevin Christian

185 lb: Jacob Malkoun - Gerald Meerschaert

135 lb: Colby Thicknesse - Vince Morales

185 lb: Wes Schultz - Ben Johnston

170 lb: Jonathan Micallef - Themba Gorimbo

155 lb: Dom Mar Fan - Kody Steele

Gala UFC Fight Night 275 z udziałem Roberta Bryczka odbędzie się w sobotę 2 maja. Początek o godz. 10:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.