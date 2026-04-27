Gala UFC z udziałem Bryczka. Transmisja TV i stream online

Hubert Pawlik

Już w sobotę 2 maja odbędzie się gala UFC Fight Night 275. W walce wieczoru były mistrz Jack Della Maddalena zmierzy się z Carlosem Pratesem. Ponadto Robert Bryczek zawalczy z Camem Rowstonem. Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 275? Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

Mężczyzna w futrzanej czapce z flagą Polski prezentuje umięśnione ramiona.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć galę UFC z udziałem Bryczka?

Robert Bryczek wraca do klatki UFC. Polak po raz ostatni walczył we wrześniu ubiegłego roku, kiedy efektownie znokautował Brada Tavaresa na gali w Paryżu. Tym samym przełamał się po porażce w debiucie w UFC z Ihorem Potierią.

 

W walce wieczoru tego wydarzenia były mistrz Jack Della Maddalena postara się wrócić na zwycięską ścieżkę po listopadowej porażce o pas wagi półśredniej z Islamem Makhachevem. Rywalem Australijczyka będzie Carlos Prates, który wygrał dwie walki z rzędu przez nokauty.

 

Ponadto po brutalnym nokaucie w starciu z Benoitem Saint-Denisem do rywalizacji wreszcie wraca Beneil Dariush. Będzie miał przed sobą niemałe wyzwanie, gdyż zmierzy się z obiecującym Quillanem Salkilldem, który w UFC jeszcze nie poniósł porażki.

 

Fani będą mieli również okazję zobaczyć w klatce m.in. Taia Tuivasę, Steve'a Ercega czy Shamila Gazieva.

 

Karta walk UFC Fight Night 275:


Walka wieczoru:

170 lb: Jack Della Maddalena - Carlos Prates

 

Karta główna: 

155 lb: Beneil Dariush - Quillan Salkilld

125 lb: Tim Elliott - Steve Erceg

265 lb: Shamil Gaziev - Brando Pericić

265 lb: Tai Tuivasa - Louie Sutherland

 

Karta wstępna:

185 lb: Robert Bryczek - Cam Rowston

205 lb: Junior Tafa - Kevin Christian

185 lb: Jacob Malkoun - Gerald Meerschaert

135 lb: Colby Thicknesse - Vince Morales

185 lb: Wes Schultz - Ben Johnston

170 lb: Jonathan Micallef - Themba Gorimbo

155 lb: Dom Mar Fan - Kody Steele

 

Gala UFC Fight Night 275 z udziałem Roberta Bryczka odbędzie się w sobotę 2 maja. Początek o godz. 10:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
MMAROBERT BRYCZEKSPORTY WALKIUFC
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 