Gala UFC z udziałem Bryczka. Transmisja TV i stream online
Już w sobotę 2 maja odbędzie się gala UFC Fight Night 275. W walce wieczoru były mistrz Jack Della Maddalena zmierzy się z Carlosem Pratesem. Ponadto Robert Bryczek zawalczy z Camem Rowstonem. Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night 275? Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.
Robert Bryczek wraca do klatki UFC. Polak po raz ostatni walczył we wrześniu ubiegłego roku, kiedy efektownie znokautował Brada Tavaresa na gali w Paryżu. Tym samym przełamał się po porażce w debiucie w UFC z Ihorem Potierią.
W walce wieczoru tego wydarzenia były mistrz Jack Della Maddalena postara się wrócić na zwycięską ścieżkę po listopadowej porażce o pas wagi półśredniej z Islamem Makhachevem. Rywalem Australijczyka będzie Carlos Prates, który wygrał dwie walki z rzędu przez nokauty.
Ponadto po brutalnym nokaucie w starciu z Benoitem Saint-Denisem do rywalizacji wreszcie wraca Beneil Dariush. Będzie miał przed sobą niemałe wyzwanie, gdyż zmierzy się z obiecującym Quillanem Salkilldem, który w UFC jeszcze nie poniósł porażki.
Fani będą mieli również okazję zobaczyć w klatce m.in. Taia Tuivasę, Steve'a Ercega czy Shamila Gazieva.
Karta walk UFC Fight Night 275:
Walka wieczoru:
170 lb: Jack Della Maddalena - Carlos Prates
Karta główna:
155 lb: Beneil Dariush - Quillan Salkilld
125 lb: Tim Elliott - Steve Erceg
265 lb: Shamil Gaziev - Brando Pericić
265 lb: Tai Tuivasa - Louie Sutherland
Karta wstępna:
185 lb: Robert Bryczek - Cam Rowston
205 lb: Junior Tafa - Kevin Christian
185 lb: Jacob Malkoun - Gerald Meerschaert
135 lb: Colby Thicknesse - Vince Morales
185 lb: Wes Schultz - Ben Johnston
170 lb: Jonathan Micallef - Themba Gorimbo
155 lb: Dom Mar Fan - Kody Steele
Gala UFC Fight Night 275 z udziałem Roberta Bryczka odbędzie się w sobotę 2 maja. Początek o godz. 10:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.