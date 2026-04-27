Gdzie obejrzeć półfinały Ligi Europy? Plan transmisji

Już tylko cztery zespoły zostały w grze o awans do finału w Stambule, który zaplanowano na 20 maja. Kibice będą świadkami konfrontacji portugalsko-niemieckiej oraz angielsko-angielskiej.

Sporting Braga zmierzy się z SC Freiburg. Portugalczycy fazę ligową skończyli na szóstym miejscu, więc nie musieli rywalizować w 1/16 finału. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego w kolejnej rundzie wyeliminowała Ferencvaros, natomiast w ćwierćfinale pokonała Real Betis. Z kolei Niemcy, którzy przystąpili do play-off z siódmej lokaty, zwyciężyli Genk oraz Celtę Vigo.

W drugiej parze dojdzie do potyczki najwyżej i najniżej rozstawionych zespołów po fazie ligowej. Aston Villa zajęła w niej wysokie drugie miejsce i jest największym faworytem do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Drużyna z Birmingham należy do czołówki Premier League, a dodatkowo w swoich szeregach ma Unaia Emery'ego, który wygrywał te zmagania aż czterokrotnie, będąc pięciokrotnie w finale! Podopieczni hiszpańskiego menedżera z Mattym Cashem w składzie, pokonali w drodze do półfinału Lille i Bolonię. Nottingham jako jedyny z grona półfinalistów musiał rywalizować w 1/16 finału, ponieważ zajął dopiero trzynaste miejsce w fazie ligowej. Piłkarze z miasta Robin Hooda pokonali odpowiednio Fenerbahce, Midtjylland oraz FC Porto.

Przypomnijmy, że triumf w Lidze Europy to nie tylko prestiż oraz możliwość gry o kolejne trofeum w postaci Superpucharu Europy, ale również przepustka do gry w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. A z obecnego grona półfinalistów tylko Aston Villa może się tam dostać poprzez rozgrywki ligowe. Dla pozostałych uczestników to zatem niepowtarzalna szansa.

Mecze rewanżowe odbędą się 7 maja.

Plan transmisji półfinałów Ligi Europy:

Studio godz. 19:00 (Polsat Sport Premium 1)

Nottingham - Aston Villa godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)

Sporting Braga - SC Freiburg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

Studio godz. 22:50 (Polsat Sport Premium 1)

Transmisje również w Polsacie Box Go.

