Gdzie obejrzeć półfinały Ligi Konferencji? Plan transmisji

Krystian NatońskiPiłka nożna

To już ostatnia prosta europejskich pucharów w sezonie 2025/2026. Przed nami półfinały Ligi Konferencji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Przedstawiamy plan transmisji.

Crystal Palace walczy o awans do finału Ligi Konferencji

Już tylko cztery zespoły zostały w grze o awans do finału w Lipsku, który zaplanowano na 27 maja. Kibice będą świadkami konfrontacji ukraińsko-angielskiej oraz hiszpańsko-francuskiej.

 

Najwyżej rozstawioną drużyną po fazie ligowej jest Strasbourg, który zajął pierwsze miejsce. Francuzi z Maxem Oyedele w składzie, najpierw pokonali Rijekę, a potem FSV Mainz. Teraz na ich drodze stoi Rayo Vallecano, które do play-off przystąpiło z piątej pozycji. Hiszpanie wyeliminowali Samsunspor oraz AEK Ateny.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Porto dostał pytanie o Pietuszewskiego. Te słowa usłyszy cała Europa

 

W drugiej parze Szachtar Donieck zmierzy się z Crystal Palace. Ukraińcy swoje domowe mecze rozgrywają na stadionie Wisły w Krakowie. W fazie ligowej uplasowali się na szóstej lokacie, a potem zwyciężyli Lecha Poznań i AZ Alkmaar. Z kolei Anglicy dostali się do fazy pucharowej z dziesiątego miejsca, więc byli zmuszeni rywalizować w 1/16 finału. W niej okazali się lepsi od Zrinjskiego, a następnie ograli AEK Larnaka i Fiorentinę.

 

Przypomnijmy, że triumfator Ligi Konferencji dostanie szansę gry w Lidze Europy w przyszłym sezonie, co powinno interesować wszystkich tegorocznych półfinalistów poza Szachtarem, który dzięki rozgrywkom ligowym może awansować do Ligi Mistrzów.

 

Mecze rewanżowe odbędą się 7 maja.

Plan transmisji półfinałów Ligi Konferencji:

Szachtar Donieck - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)
Rayo Vallecano - Strasbourg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

 

Transmisje również w Polsacie Box Go.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

