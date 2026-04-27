Gdzie obejrzeć półfinały Ligi Konferencji? Plan transmisji

Już tylko cztery zespoły zostały w grze o awans do finału w Lipsku, który zaplanowano na 27 maja. Kibice będą świadkami konfrontacji ukraińsko-angielskiej oraz hiszpańsko-francuskiej.

Najwyżej rozstawioną drużyną po fazie ligowej jest Strasbourg, który zajął pierwsze miejsce. Francuzi z Maxem Oyedele w składzie, najpierw pokonali Rijekę, a potem FSV Mainz. Teraz na ich drodze stoi Rayo Vallecano, które do play-off przystąpiło z piątej pozycji. Hiszpanie wyeliminowali Samsunspor oraz AEK Ateny.

W drugiej parze Szachtar Donieck zmierzy się z Crystal Palace. Ukraińcy swoje domowe mecze rozgrywają na stadionie Wisły w Krakowie. W fazie ligowej uplasowali się na szóstej lokacie, a potem zwyciężyli Lecha Poznań i AZ Alkmaar. Z kolei Anglicy dostali się do fazy pucharowej z dziesiątego miejsca, więc byli zmuszeni rywalizować w 1/16 finału. W niej okazali się lepsi od Zrinjskiego, a następnie ograli AEK Larnaka i Fiorentinę.

Przypomnijmy, że triumfator Ligi Konferencji dostanie szansę gry w Lidze Europy w przyszłym sezonie, co powinno interesować wszystkich tegorocznych półfinalistów poza Szachtarem, który dzięki rozgrywkom ligowym może awansować do Ligi Mistrzów.

Mecze rewanżowe odbędą się 7 maja.

Plan transmisji półfinałów Ligi Konferencji:

Szachtar Donieck - Crystal Palace godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2)

Rayo Vallecano - Strasbourg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

Transmisje również w Polsacie Box Go.

