Hiszpanie potwierdzili najgorsze! Wiemy, co Mbappe i Yamalem

Yamal doznał urazu w środowym meczu hiszpańskiej ekstraklasy u siebie z Celtą Vigo, wygranym przez gospodarzy 1:0. W 40. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, ale tuż po strzale z jedenastu metrów położył się na murawie i zgłosił problemy zdrowotne. Nie był w stanie kontynuować gry, wkrótce potem został zmieniony.

Dzień później Barcelona potwierdziła kilkutygodniową absencję 18-letniego napastnika.

"Przeprowadzone badania potwierdziły, że Lamine Yamal ma kontuzję ścięgna udowego w lewej nodze. Zawodnik będzie leczony zachowawczo. Opuści resztę sezonu, ale oczekuje się, że będzie dostępny na mistrzostwa świata" - poinformowali mistrzowie Hiszpanii na profilu w serwisie X.

Więcej niewiadomych związanych jest z Mbappe. W piątkowym spotkaniu Realu z Betisem Sewilla (1:1) Francuz opuścił boisko w 80. minucie po tym, jak nagle przerwał bieg i zatrzymał się na boisku.

"Po badaniach naszego piłkarza Kyliana Mbappe przeprowadzonych przez sztab medyczny Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia półścięgnistego lewej nogi. Sytuacja będzie monitorowana" - napisano na oficjalnej stronie internetowej "Królewskich".

Hiszpański "AS" ocenił, że wielce prawdopodobny jest scenariusz, że w klubowych rozgrywkach w tym sezonie nie zagra już żaden z nich. Celem miałoby być pełne wyleczenie urazów przed rozpoczynającym się 11 czerwca mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku.

"Piłkarze mający urazy, które przeszkadzają im teraz lub będą przeszkadzać w przyszłości, zamiast się forsować, mogą skupić się na swoim stanie fizycznym" - oceniono na stronie internetowej dziennika.

Dla losów mistrzostwa Hiszpanii spotkanie 10 maja w Barcelonie nie będzie już raczej miało większego znaczenia. Na pięć kolejek przed końcem sezonu "Duma Katalonii", w której kadrze są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ma 11 punktów przewagi nad zespołem ze stolicy.

HP, PAP