Imponujący występ zespołu z Kwidzyna! Niewiele zabrakło do niespodzianki

Cztery dni temu w Kwidzynie drużyna Ostrovii dokonała czegoś niesamowitego. Choć przegrywała do przerwy 12:14, w drugiej połowie wygrała 19:9 i ostatecznie zapewniła sobie przewagę ośmiu bramek przed rewanżem.

Poniedziałkowe spotkanie było od początku wyrównane. Żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć. Do przerwy był remis 16:16.

Na początku drugiej odsłony imponującą akcję przeprowadzili Artur Klopsteg oraz Kamil Adamski. Ten drugi zanotował trafienie, o którym można będzie mówić przez długi czas. Mimo to dużo lepiej zaczynała grać drużyna z Kwidzyna.

Był moment, kiedy miała trzy bramki przewagi, ale Ostrovia nie zamierzała się poddawać. Im bliżej było do końca, goście grali coraz odważniej, budowali przewagę i byli blisko odrobienia strat z pierwszego starcia.

Przy stanie 32:26 dla Kwidzyna, gospodarze mogli mieć powody do niepokoju. Pod koniec zostali zdominowani, ale finalnie udało im się utrzymać zaliczkę. Choć przegrali 27:33, wywalczyli awans do półfinału.

Najwięcej bramek: dla Ostrovii - Kamil Adamski 11, Miriani Gawaszeliszwili 4, Dawid Frankowski i Ivan Burzak po 3; dla MMTS - Jovan Milicević 6, Michał Czarnecki 5, Piotr Lewczyk i Ryszard Landzwojczak po 4.

Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn 27:33 (16:16)

HP, PAP