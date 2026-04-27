Kiedy i gdzie gra Hubert Hurkacz? Polak poznał rywala

Hurkacz wciąż potrzebuje czasu, aby wrócić do ścisłej światowej czołówki, co było widać na korcie w stolicy Hiszpanii. Z tego powodu 29-latek postanowił zagrać na turnieju znacznie niższej rangi. Mowa o Challengerze w Cagliari, na którym będzie rozstawiony z numerem szóstym.

Jego rywalem będzie Zachary Svajda, który w rankingu ATP plasuje się na 88. lokacie. Przypomnijmy, że Hurkacz w najnowszym notowaniu znalazł się na 63. pozycji. Amerykanin także brał udział w rywalizacji w Madrycie, ale tam odpadł już w pierwszej rundzie kwalifikacji. Obaj jeszcze nie mieli okazji mierzyć się ze sobą.

Triumfator tego pojedynku zmierzy się w 1/8 finału z Emilio Navą lub Damirem Dzumhurem. Potencjalni rywale w ćwierćfinale to Patrick Kypson, Matteo Berrettini oraz turniejowa "jedynka" i ubiegłoroczny zwycięzca, czyli Mariano Navone. W półfinale Hurkacz może zmierzyć się m.in. z Aleksandarem Vukciciem, Marcosem Gironem lub Romanem Burruchagą. W drugiej połowie drabinki faworytami do gry w finale są Lorenzo Sonego, Adrian Mannarino oraz Nuno Borges.

Kiedy mecz Hurkacz - Svajda? O której godzinie?

Pojedynek Huberta Hurkacza z Zacharym Svajdą został zaplanowany na wtorek 28 kwietnia o godz. 10:00.

