Kolejny mecz reprezentacji Polski siatkarzy! Poznaliśmy szczegóły

Polscy siatkarze rozpoczną sezon reprezentacyjny udziałem w turnieju Silesia Cup (20-23 maja). Zmierzą się w nim z Serbią (w Sosnowcu) oraz z Ukrainą i Bułgarią (w Katowicach). Później rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Zagrają na turniejach w Linyi (10-14 czerwca), Gliwicach (24-28 czerwca) oraz Chicago (15-19 lipca). Po turnieju w Gliwicach, a przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, Polacy mają rozegrać 10 lipca towarzyskie spotkanie z Niemcami w Olsztynie.

– Cieszę się bardzo, że ponownie rozegramy mecz towarzyski w Olsztynie. Rok temu spotkanie z Iranem cieszyło się w Olsztynie ogromnym zainteresowaniem. Pewien jestem, że podobnie będzie w tym sezonie. Niemcy to bardzo mocny i wymagający przeciwnik, z którym mecze zawsze są bardzo zacięte i stoją na wysokim poziomie. Kibice w Olsztynie kochają siatkówkę, więc o frekwencję jestem spokojny – powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Przypomnijmy, że w 2025 roku reprezentacyjna siatkówka wróciła do Olsztyna po siedemnastu latach. Polacy wygrali w towarzyskiej konfrontacji z Iranem.

Przez wiele lat stolica Warmii była dla reprezentacji ważnym ośrodkiem, kadra trenera Huberta Wagnera rozgrywała tu sparingowe mecze w ramach przygotowań do igrzysk w Montrealu. Pod koniec lat siedemdziesiątych w Olsztynie powstała Hala Urania, wówczas jedna z najnowocześniejszych w kraju, w której Polacy często rozgrywali swoje mecze. W sierpniu 2003 roku w Olsztynie odbyła się pierwsza edycja Memoriału Wagnera. Przez ponad dwa lata Urania przechodziła gruntowną modernizację, którą zakończono w 2023 roku.

