Koszmar Bednorza! Został zniesiony z boiska

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w pierwszej akcji ostatniego seta pierwszego meczu o trzecie miejsce w Pluslidze PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skaczący do bloku Bartosz Bednorz, podczas próby lądowania, nastąpił na nogę Artura Szalpuka i widać było, że stało się coś złego.

Na twarzy 31-latka błyskawicznie pojawił się grymas bólu. Po chwili na parkiecie pojawiły się służby medyczne, by pomóc siatkarzowi. Ten nie był jednak w stanie kontynuować gry i zastąpił go Bartosz Firszt. Niedługo później pokazano, że członkowie sztabu znoszą Bednorza do szatni.

Dosłownie kilka minut później Szalpuk wylądował na parkiecie i również nie był w stanie się podnieść o własnych siłach. Trener Botti musiał dokonać zmiany. W tym przypadku wyglądało to jednak na zwykłe skurcze, aniżeli coś poważniejszego.

Ostatecznie PGE Projekt Warszawa wygrał z Asseco Resovią Rzeszów 3:2 (20:25, 29:27, 24:26, 25:19, 15:11).

HP, Polsat Sport