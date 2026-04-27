Kto zastąpi Hubera w reprezentacji? Znamy nazwisko!

Sezon reprezentacyjny tuż, tuż, więc Nikola Grbić jakiś czas temu ogłosił szeroki skład na tegoroczne zmagania w Lidze Narodów oraz EuroVolley. Wiadomo już, że w kadrze zabraknie Hubera, który postanowił zrobić sobie przerwę. To duży kłopot dla Serba, ponieważ środkowy był jedną z czołowych postaci jego zespołu.

Wiele wskazuje na to, że szansę gry w pierwszej reprezentacji otrzyma Wiktor Przybyłek. To kapitan drużyny narodowej do lat 22, której trenerem jest Piotr Graban. To właśnie były opiekun Projektu Warszawa polecił 21-latka Grbiciowi.

- Nie wiem, czy to jest już oficjalne, ale poleciłem Wiktora na kadrę seniorów. To nasz kapitan. Przede wszystkim człowiek, który posiada umiejętność świetnego czytania gry. Można wprost powiedzieć, że to on uratował nam, właściwie wygrał, mecz z Izraelem, w zeszłym roku w trakcie kwalifikacji do ME. Dodatkowo jego boiskowe doświadczenie jest naprawdę solidne, będące już seniorskim poziomie - powiedział Graban w wywiadzie dla "Wprost".

Przypomnijmy, że imprezą docelową w tym roku są mistrzostwa Europy. Polska broni złotego medalu wywalczonego trzy lata temu. Tradycyjnie wcześniej odbędzie się kolejna edycja Ligi Narodów.

