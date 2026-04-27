Łatwogang przeprowadził historyczną zbiórkę! Ci sportowcy wsparli chore dzieci

Akcja rozpoczęła się od utworu Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagranego we współpracy z walczącą z białaczką Mają Mecan. Przez dziewięć dni Łatwogang prowadził transmisję, podczas której odwiedziły go setki osób. Byli aktorzy, piosenkarze, influencerzy, ale również sportowcy.

Na miejscu pojawili się: były mistrz UFC Jan Błachowicz, srebrny medalista igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim Władimir Siemirunnij, mistrzyni olimpijska z Paryża we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław, komentator Polsatu Sport Łukasz "Juras" Jurkowski, Arkadiusz Wrzosek czy Artur Szpilka.

Zarówno Błachowicz, jak i Semirunnij w geście solidarności z chorymi ogolili się na łyso. Mało tego, łyżwiarz szybki przekazał na licytację medal olimpijski.

Na tym jednak nie koniec, było również wiele połączeń. Kontaktowano się m.in. z Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym, selekcjonerem reprezentacji Polski Janem Urbanem, Joanną Jędrzejczyk czy prezesem PZN Adamem Małyszem.

Kapitan polskiej kadry w piłce nożnej wspólnie z żoną Anną wpłacili na licytację milion złotych. Z kolei bramkarz Barcelony nagrał specjalny materiał z Lamine’em Yamalem.

Do grona wspierających dołączyli też: Piotr Zieliński, który według WP SportoweFakty wpłacił 140 tys. zł, Iga Świątek, Arkadiusz Milik, Tomasz Fornal, Mateusz Ponitka, Sławomir Peszko, Rafał Sonik, Marcin Bułka, Jakub Błaszczykowski, Piotr Żyła oraz Hubert Hurkacz.

Łącznie zebrano ponad 251 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters.