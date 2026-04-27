Liga Mistrzyń siatkarek 2026. Turniej finałowy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Ulker Sports Arena w Stambule już po raz drugi z rzędu będzie gospodarzem turnieju Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W ubiegłorocznym finale siatkarki A. Carraro Imoco Conegliano pokonały Savino Del Bene Scandicci 3:0. Drużyna Imoco Volley, w której gra Joanna Wołosz, wygrała dwie ostatnie edycje CEV Champions League. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki (MVP) w dwóch ostatnich latach otrzymała szwedzka atakująca Isabelle Haak.

W obecnej edycji do turnieju finałowego awansowały dwie drużyny z Turcji (Eczacibasi Dynavit Stambuł, VakifBank Stambuł) oraz dwie z Italii (A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, Savino Del Bene Scandicci). W sobotę 2 maja zostaną rozegrane półfinały, w których dojdzie do konfrontacji włosko-tureckich VakifBank - Conegliano oraz Eczacibasi - Scandicci. Na niedzielę 3 maja zaplanowano mecze o medale.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń rywalizowały trzy polskie kluby. ŁKS Commercecon Łódź i PGE Budowlani Łódź pożegnały się z rozgrywkami po fazie grupowej. DevelopRes Rzeszów został wyeliminowany w ćwierćfinale przez Eczacibasi Dynavit Stambuł.

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń siatkarek 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-05-02: VakifBank Stambuł – A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (sobota, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-05-02: Eczacibasi Dynavit Stambuł – Savino Del Bene Scandicci (sobota, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-05-03: mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-05-03: finał (niedziela, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport 2).

