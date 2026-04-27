Magiera: Zwycięstwa wynikające z radości

Trudno powiedzieć, czy to, co zaprezentowały w niedzielę obie drużyny, wystarczyłoby na nawiązanie równorzędnej walki z czołowymi europejskimi zespołami, ale zachowując tutaj wszystkie należne proporcje, trzeba sobie jasno powiedzieć, że takie spotkania ogląda się z dużą przyjemnością. Do niedzielnego meczu tegoroczny finał był bardzo mocno nijaki, a sety, które kończyły się przewagą kilkunastu punktów na korzyść jednej z drużyn, dawały mocno do myślenia. Jedni mówili o zmęczeniu sezonem, inni o niższym mentalu, a jeszcze inni, że to po prostu element siatkówki.

Szeroko pojęty mental jest tutaj chyba kluczowy. I to na każdym poziomie, kiedy gra idzie o najwyższe stawki. Mówiła o tym w magazynie #7Strefa Joanna Wołosz, która w minionym tygodniu po raz ósmy w karierze wywalczyła ze swoim zespołem Imoco Volley Conegliano tytuł mistrza Włoch. Opowiadała o tym, jak Brazylijka Gabi praktycznie minutę po wzniesieniu pucharu zaczęła głośno mówić, że teraz Liga Mistrzyń, że trzeba wygrać Champions League. Ten pęd po kolejne sukcesy wydaje się być kluczowy i to jest najlepsze zaproszenie na siatkarską majówkę z Polsatem Sport i transmisje z finałowego turnieju w Stambule.



Wcześniej jednak decydujący mecz o mistrzostwie Polski. I tutaj życzmy sobie, aby obie drużyny utrzymały poziom z ostatniego spotkania i po prostu niech wygra lepszy.



I na koniec wielkie gratulacje dla Uni Opole za wygranie rywalizacji o brązowy medal. Piękną historię napisali trener Bartłomiej Dąbrowski i siatkarki opolskiego klubu. Pragnienie zdobycia medalu okazało się kluczowe, choć w tym aspekcie niczego nie można odmówić także Bielszczankom. Może dlatego wszystkie mecze o brąz oglądało się z ogromną przyjemnością.