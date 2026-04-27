Milionowe transfery nic nie dały, gra woła o pomstę do nieba. Legenda Widzewa grzmi

Tomasz Lach (Polsat Sport): Proszę o ocenę Widzewa w wygranym 2-0 meczu z Motorem Lubin. Obserwatorzy chwalili Przemysława Wiśniewskiego, który miał 15 dobrych interwencji i podkreślali, że Widzew strzelił wreszcie gola po stałym fragmencie gry.

Piotr Szarpak (2-krotny mistrz Polski z Widzewem Łódź, uczestnik Ligi Mistrzów): Przede wszystkim trzeba się cieszyć z 3 punktów, bo przy porażce sytuacja stałaby się bardzo trudna. Dla Widzewa każdy mecz w tej rundzie jest meczem o wszystko. Widzew do końca będzie walczył o to, aby nie spaść. Sytuacja w tabeli jest anormalna, bo nawet ósme miejsce jest zagrożone spadkiem. Tabela jest spłaszczona zarówno dla tych, którzy walczą o mistrzostwo, jak i tych bijących się o utrzymanie w Ekstraklasie. Co do ocen indywidualnych, to Wiśniewski jest przecież reprezentantem Polski i w każdym meczu powinien tak grać. A stałe fragmenty gry ma obecnie przygotowane każdy zespół. Każdy też wie czego po nich spodziewać się ze strony przeciwnika.

Kibice nie dopingowali Widzewa, a na trybunach pojawiły się transparenty z żądaniami dymisji dyrektorów sportowych, Dariusza Adamczuka i Piotra Burlikowskiego. Niezadowolenie narasta, bo Widzew miał grać o inne cele sprowadzając zimą piłkarzy za blisko 20 milionów euro?

Kibice są zniesmaczani i poprzez wywieszanie transparentów wyrażają swoją złość. Czy to wszystko idzie w dobrym kierunku? Nie wiem, ale to kibice jeżdżą na mecze, wydają własne pieniądze i chcą, by Widzew grał jak najlepiej. Te hasła świadczą o tym, że ich cierpliwość się skończyła. Nikt nie jest przecież głupi. Widać, że wydane miliony na transfery nie dały żadnego efektu. Frustracja kibiców dała o sobie znać jeszcze przed meczem. W tym kontekście cieszę się z wygranej, bo gdyby jej nie było, to sytuacja by eskalowała.

Dużo złego już w Widzewie się stało. Właściciel wydał ogromne pieniądze, a efektu nie ma żadnego. W klubie każdy powinien ponosić odpowiedzialność za to, co robi, szczególnie kiedy mówimy o gigantycznych pieniądzach wydanych na transfery. Tymczasem to, co Widzew gra woła o pomstę do nieba. Piłkarze, którzy przyszli do Widzewa nie pomogli zespołowi. Ktoś powiedział, że potrzebna była jakość, ale ja tej jakości nie widzę. Wydaje mi się, że transfery nie były przemyślane. Skoro przychodzi do Widzewa kolejny trener (Aleksandar Vuković), a gra nie jest ani dobra, ani tym bardziej bardzo dobra, a kibice na taką zasługują, to znaczy, że umiejętności zawodników nie są duże.

Widzew jest w strefie spadkowej, a do końca sezonu zagra z zespołami, tak jak on walczącymi o życie. Najbliższy przeciwnik to Legia Warszawa, później przyjdą mecze z Lechią, Koroną i Piastem. To chyba dobry kalendarz, bo wszystko zależy tyko i wyłącznie od piłkarzy Widzewa?

Dla Widzewa każdy mecz będzie taki sam, czy to klasyk z Legią, czy spotkanie z Koroną, czy mecz w ostatniej kolejce z Piastem, bo wydaje mi się, że kwestia utrzymania wyjaśni się dopiero w ostatnim meczu. Nie wierzę, by któryś z zespołów wygrywał wszystko do końca sezonu i odskoczył. Legia dostała lanie od Lecha i gra w piątek u siebie z Widzewem. Będzie to mecz o takim samym ciężarze gatunkowym jak mecz Legii z Widzewem o mistrzostwo Polski, chociaż w tym momencie obie drużyny grają o to, aby nie spaść.

O utrzymaniu w Ekstraklasie zadecyduje forma, ale to nie wszystko. Dojdą do tego kartki, zmęczenie, presja, ilość i jakość piłkarzy rezerwowych. Liczyć się będzie chłodna, dobrze funkcjonująca głowa i umiejętności, bo jak ktoś je ma, to powinien wygrać mecz. Czy jednak taki zespół w końcówce sezonu się pojawi? Ciężko mi to sobie wyobrazić.

Czy Widzew swoje nadzieje na uniknięcie degradacji do pierwszej ligi powinien opierać przede wszystkim na solidnej obronie?

Od kiedy w klubie pojawił się trener Vuković, Widzew traci mało bramek. Vuko wie o tym, że na początku liczy się to, by nie stracić, a wówczas może coś strzelisz. I generalnie Widzewowi to wychodzi, chociaż stracił za dużo goli w końcowych minutach. Gdzieś im ta koncentracja wówczas uciekała, bo myśleli, że mają ułożony mecz. Cały zespół musi walczyć, grać lepiej, bo nie można wszystkiego opierać tylko i wyłącznie o obronę. Trzeba także oddawać strzały, zdobywać bramki, a przypomnę, że Widzew miał okres 180 minut bez celnego strzału. Jeśli będą uderzenia, akcje oskrzydlające, dośrodkowania i stwarzane sytuacje, to będą też strzelane gole. Nie wyróżniałbym w Widzewie żadnego konkretnego zawodnika. Przez moment takim kimś był Sebastian Bergier, szczególnie w pierwszej rundzie, kiedy zdobywał bramki, tyle że później przycichł. Żaden zawodnik nie wybił się ponad stan.

Jako Widzewiak z krwi i kości na czym opiera pan swoją wiarę w utrzymanie zespołu w elicie?

Myślę, że są w Ekstraklasie zespoły, które mają słabsze kadry i umiejętności od Widzewa. Nawet ławka rezerwowych w meczu z Motorem była naprawdę dobra (siedzieli na niej Angel Baena, Lindon Selahi, Osman Bukari czy Andi Zeqiri). Jest tylko kwestia czy po wejściu na boisko ci rezerwowi dają z siebie wszystko, czy chcą dać maksa, czy też jest część obrażonych zawodników, bo grają mniej. Jeżeli ktoś chce pokazać własne umiejętności, to nawet 10 minut może decydować o tym, że da zespołowi tyle, że jest naprawdę gościem.

Chodzi mi o jakość ławki Widzewa, gdzie są piłkarze ograni w Ekstraklasie i ligach zagranicznych, piłkarze, którzy są w stanie dać kopa drużynie, kiedy jej nie idzie. Nie chciałbym, by o losie Widzewa decydował ostatni mecz w Gliwicach, chociaż tak może być. To może być mecz niczym finał Pucharu Polski. Jedno ostatnie spotkanie, w którym każdy wie ile i co może zrobić. Nie życzę jednak takiego scenariusza Widzewowi.

Polsat Sport