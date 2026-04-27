Nico Müller uzupełnia skład Inter Europol Competition #343 na Le Mans

Müller dołączy na Le Mans do Garga i De Gerusa, którzy obecnie startują razem jako duet w European Le Mans Series.

Fabryczny kierowca Porsche, aktualnie rywalizujący w Formule E, a wcześniej reprezentujący Peugeota w klasie Hypercar w FIA World Endurance Championship, Müller wnosi do zespołu ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie. Jego wyścigowe obycie w długodystansowych zmaganiach będzie cennym atutem dla ekipy Inter Europol Competition celuje w mocny wynik na torze Circuit de la Sarthe.



Załodze #343 towarzyszyć będzie drugi samochód zespołu - #43 LMP2, prowadzony przez Nicka Yelloly’ego, Toma Dillmanna i Kubę Śmiechowskiego, czyli ten sam skład, który zwyciężył w Le Mans w 2025 roku. Składy dwóch załóg podkreślają ambicje Inter Europol Competition, by walczyć o czołowe pozycje w klasie LMP2 podczas najbardziej prestiżowego wyścigu długodystansowego na świecie.



Wyścig rozpocznie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00 i będzie to 94. edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans.

