Nico Müller uzupełnia skład Inter Europol Competition #343 na Le Mans
Inter Europol Competition potwierdził pełny skład kierowców załogi #343 w klasie LMP2 na wyścig 24h Le Mans 2026. Do Bijoya Garga i Reshada De Gerusa dołącza Nico Müller, kompletując trzyosobowy skład.
Müller dołączy na Le Mans do Garga i De Gerusa, którzy obecnie startują razem jako duet w European Le Mans Series.
Fabryczny kierowca Porsche, aktualnie rywalizujący w Formule E, a wcześniej reprezentujący Peugeota w klasie Hypercar w FIA World Endurance Championship, Müller wnosi do zespołu ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie. Jego wyścigowe obycie w długodystansowych zmaganiach będzie cennym atutem dla ekipy Inter Europol Competition celuje w mocny wynik na torze Circuit de la Sarthe.
Załodze #343 towarzyszyć będzie drugi samochód zespołu - #43 LMP2, prowadzony przez Nicka Yelloly’ego, Toma Dillmanna i Kubę Śmiechowskiego, czyli ten sam skład, który zwyciężył w Le Mans w 2025 roku. Składy dwóch załóg podkreślają ambicje Inter Europol Competition, by walczyć o czołowe pozycje w klasie LMP2 podczas najbardziej prestiżowego wyścigu długodystansowego na świecie.
Wyścig rozpocznie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00 i będzie to 94. edycja 24-godzinnego wyścigu Le Mans.