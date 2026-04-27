Piast zdeklasował rywala w Ekstraklasie! Bajeczny gol w końcówce

Po pierwszym gwizdku sędziego to drużyna z Trójmiasta ruszyła do ataku, ale nie miała poważniejszej szansy na zdobycie bramki. Szybko straciła inicjatywę i już 8. minucie mogła mówić o szczęściu, że nie straciła gola. Wówczas Patryk Dziczek uderzył niecelnie z rzutu karnego, który został podyktowany za faul Aureliena Nguiamby (poszkodowanym był Jorge Felix).

Drużyna z Górnego Śląska nie podłamała się i dalej atakowała. Dwie minuty później Felix ambitnie walczył przy linii końcowej boiska. Po odebraniu piłki zagrał do kolegi z drużyny, a Leandro Sanca popisał się dobrym dośrodkowaniem w pole karne. Quentin Boisgard wykorzystał dogranie i wpisał się na listę strzelców.

W 26. minucie Arka miała bardzo dobrą okazję do wyrównania. Znajdując się blisko bramki rywala, Marc Navarro uderzył jednak zbyt lekko i trafił w bramkarza.

Do przerwy utrzymał się wynik 1:0. Niecałe dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Gliwiczanie podwyższyli prowadzenie. Arka była blisko wybicia piłki po składnej akcji lewym skrzydłem, ale zrobiła to niedokładnie. Piłka trafiła do Borowskiego, ustawionego ok. 15 metrów od bramki, a ten się nie pomylił.

W 54. minucie Dawida Kocyła w efektowny sposób pokonał Dominika Holca. Napastnik otrzymał w polu karnym podanie od Vladislavsa Gutkovskisa. Najpierw przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie z piątego metra uderzył nie do obrony.

Pod koniec meczu dwa gole strzelił jednak Piast. W 81. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do bramki trafił Igor Drapiński, natomiast w doliczonym czasie gry bramkarza Arki po pięknym strzale pokonał Hugo Vallejo.

Po 30. kolejkach Arka zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając w dorobku 34 pkt. Do wyjścia ze strefy spadkowej traci trzy punkty. Za tydzień zmierzy się jednak z Lechem Poznań, a potem z Górnikiem Zabrze. Piast po tym zwycięstwie awansował na dziewiątą lokatę z dorobkiem 39 pkt.

Piast Gliwice - Arka Gdynia 4:1 (1:0)

Bramki: Quentin Boisgard (10'), Filip Borowski (47'), Igor Drapiński (81'), Hugo Vallejo (90+1') - Dawid Kocyła (54'),

Piast Gliwice: Dominik Holec - Filip Borowski, Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki (60. Elton Fikaj) - Jason Lokilo (68. Oskar Leśniak), Quentin Boisgard (68. Gierman Barkowskij), Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (78. Michał Chrapek), Leandro Sanca (60. Hugo Vallejo) - Jorge Felix.

Arka Gdynia: Jędrzej Grobelny - Marc Navarro (68. Dominick Zator), Serafin Szota, Michał Marcjanik, Dawid Gojny - Oskar Kubiak (23. Dawid Kocyła), Luis Perea (82. Edu Espiau), Sebastian Kerk, Aurelien Nguiamba (46. Kamil Jakubczyk), Nazarij Rusyn (68. Joao Oliveira) - Vladislavs Gutkovskis.

Żółte kartki: Jakub Lewicki, Patryk Dziczek - Aurelien Nguiamba, Vladislavs Gutkovskis.

HP, PAP