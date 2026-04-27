PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńSiatkówka

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów to mecz w ramach rywalizacji o brązowy medal PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w kończącym się sezonie PlusLigi. O brązowe medale zagrają zawodnicy PGE Projektu Warszawa i Asseco Resovii Rzeszów.

 

Rywalizacja toczyć się będzie w formule do trzech zwycięstw. To oznacza, że maksymalnie możemy obejrzeć pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami. 

 

Przypomnijmy, że w półfinale Projekt uległ Bogdance LUK Lublin, z kolei Resovia musiała uznać wyższość Aluronu CMC Warty Zawiercie. 

 

Pierwszy mecz serii odbędzie się w Warszawie. Drugie spotkanie - w Rzeszowie 30 kwietnia o godz. 17.30, a trzecie - 3 maja w stolicy o godz. 14.45. Jeśli rywalizacja nie będzie rozstrzygnięta, dojdzie do kolejnych konfrontacji. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

