Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w kończącym się sezonie PlusLigi. O brązowe medale zagrają zawodnicy PGE Projektu Warszawa i Asseco Resovii Rzeszów.

Rywalizacja toczyć się będzie w formule do trzech zwycięstw. To oznacza, że maksymalnie możemy obejrzeć pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami.

Przypomnijmy, że w półfinale Projekt uległ Bogdance LUK Lublin, z kolei Resovia musiała uznać wyższość Aluronu CMC Warty Zawiercie.

Pierwszy mecz serii odbędzie się w Warszawie. Drugie spotkanie - w Rzeszowie 30 kwietnia o godz. 17.30, a trzecie - 3 maja w stolicy o godz. 14.45. Jeśli rywalizacja nie będzie rozstrzygnięta, dojdzie do kolejnych konfrontacji.

