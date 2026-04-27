Polak gra dalej w Madrycie! Wystarczyły dwa sety

W pierwszym secie tego starcia kibice zobaczyli w sumie trzy przełamania. Raz swojego podania nie była w stanie utrzymać polsko-brytyjska para, natomiast amerykańsko-meksykański duet stracił swój serwis dwukrotnie. Dzięki temu Zieliński i Johnson wypracowali sobie wystarczającą przewagę, by w tej partii przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Druga odsłona również potoczyła się po myśli naszego reprezentanta. Tym razem Galloway i Gonzalez zostali przełamani w trzeci gemie, a warszawski tenisista i jego brytyjski partner bez większych problemów utrzymali swoje podanie. Dwie piłki meczowe wystarczyły, by Polak zapewnił sobie awans do kolejnego etapu zmagań w stolicy Hiszpanii.

Naprzeciwko Zielińskiego i Johnsona stanie teraz duet Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Santiago Gonzalez/Robert Galloway 6:3, 6:3

