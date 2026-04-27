Polak gra dalej w Madrycie! Wystarczyły dwa sety

Jan Zieliński i jego partner na korcie Luke Johnson pokonali duet Santiago Gonzalez/Robert Galloway w meczu pierwszej rundy podczas tegorocznej edycji turnieju gry podwójnej w Madrycie.

Jan Zieliński gra dalej w Madrycie

W pierwszym secie tego starcia kibice zobaczyli w sumie trzy przełamania. Raz swojego podania nie była w stanie utrzymać polsko-brytyjska para, natomiast amerykańsko-meksykański duet stracił swój serwis dwukrotnie. Dzięki temu Zieliński i Johnson wypracowali sobie wystarczającą przewagę, by w tej partii przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Faworyt za mocny dla Hurkacza. Polak odpadł z turnieju w Madrycie

 

Druga odsłona również potoczyła się po myśli naszego reprezentanta. Tym razem Galloway i Gonzalez zostali przełamani w trzeci gemie, a warszawski tenisista i jego brytyjski partner bez większych problemów utrzymali swoje podanie. Dwie piłki meczowe wystarczyły, by Polak zapewnił sobie awans do kolejnego etapu zmagań w stolicy Hiszpanii.

 

Naprzeciwko Zielińskiego i Johnsona stanie teraz duet Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima.

 

 

Jan Zieliński/Luke Johnson - Santiago Gonzalez/Robert Galloway 6:3, 6:3

 

Transmisje meczów turnieju ATP w Madrycie na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jannik Sinner - Elmer Moller. Skrót meczu

