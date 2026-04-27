Polsat SiatCast - 28.04. Transmisja TV i stream online

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie. Gospodarzami Polsat SiatCast będą jak zwykle Jakub Bednaruk i Marek Magiera.

Tym razem gościem programu będzie Katarzyna Zaroślińska-Król. Doświadczona siatkarka poprowadziła ostatnio zespół UNI Opole do triumfu w rywalizacji o brązowy medal Tauron Ligi. Jej drużyna po czterech spotkaniach pokonała BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1.

Tematem audycji będzie zakończona niedawno rywalizacja kobiet. Ponadto prowadzący porozmawiają o końcówce sezonu w PlusLidze.

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

