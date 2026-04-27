Prezes PZHL-u: Budujemy ten hokej na nowo

Ostatnim z siedmiu meczów towarzyskich przed mistrzostwami świata Dywizji 1A w Sosnowcu będzie konfrontacja z naszym grupowym rywalem i spadkowiczem z Elity – Francją. W kwestiach organizacyjnych według zapewnień Marty Zawadzkiej, wiceprezeski Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Teraz tylko wszystko w rękach i nogach trenera Pekki Tirkkonana, że zdoła przygotować optymalnie ten zespół do rywalizacji o awans do Elity z bardzo wymagającymi rywalami.



Tak, wszyscy na to liczymy. Trener już zebrał drużynę, która zagrała dwa mecze w Tychach ze Słowenią, a teraz zobaczymy czy będą jeszcze jakieś roszady na środowy mecz w Bytomiu z Francją.



Trener Pekka Tirkkonen z GKS-em Tychy dwa razy zdobywał mistrzostwo Polski. Czy były jakieś zawahania przy wyborze nowego selekcjonera, gdy pracę z naszą reprezentacją zakończył jego poprzednik, Robert Kalaber?



Mieliśmy bardzo mało czasu, bo w zasadzie tydzień po Walnym Zebraniu, wspólnie z Zarządem PZHL-u (Polski Związek Hokeja na Lodzie przyp. red.) zdecydowaliśmy, że to będzie Pekka Tirkkonen. Mieliśmy trzech kandydatów, natomiast wspólnie wszyscy zdecydowaliśmy, że najlepszym wyborem będzie Pekka Tirkkonen i do tej pory jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Widzimy, że ta drużyna ma takie świeże oblicze, dobry charakter i dobrego ducha, taką świeżą energię i widać, że gra jest dynamiczna, przy tym jest wysokie tempo i nasi zawodnicy jak zwykle pokazują olbrzymi charakter w grze, tak więc jestem z tego bardzo zadowolony.



Co przesądziło o wyborze Fina na stanowisko trenera reprezentacji Polski. Jego cechy charakteru, model pracy i wyniki osiągnięte w Tychach?



Widać w pracy z GKSs-em Tychy, że też nie boi się stawić na młodych zawodników i to też widać w reprezentacji gdyż podczas zgrupowań kadry zmienia skład, szuka tych zawodników i patrząc na jego pracę w GKS-ie, komponuje też taki jak tam zwycięski skład taki. Mam nadzieję, że taki skład także skomponuje w naszej kadrze.



Obejmując stanowisko prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie zdawał Pan sobie doskonale sprawę, że sytuacja finansowa związku jest zła. Nie bał się Pan podjąć wyzwania i wiemy, że tych problemów z jakimi zmaga się polski hokej jest bardzo dużo. Jednym z nich kwestia szkolenia młodzieży i pierwsze kroki już zostały wykonane. Henryk Gruth jest na pokładzie, podobnie jak i Mariusz Czerkawski i kilku innych byłych reprezentantów Polski. Została powołana Rada Programowa i powstały jej pierwsze założenia. Tego brakowało, ale jakie zadania będą przed tymi ludźmi, którzy weszli w skład Rady Programowej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.



Bardzo się cieszę, że osoby takie jak Heniu Gruth czy Mariusz Czerkawski są na pokładzie Rady Programowej i ją tworzą. Niedawno odbyła się właśnie pierwsza taka konferencja informacyjno-programowa na której zaprosiliśmy koordynatorów i trenerów z całej Polski. Henryk Gruth an tym spotkaniu nakreślił schemat jak ma wyglądać szkolenie w Polsce. Oczywiście to nie jest gotowa recepta na wszystkie zło i Heniek Gruth nie wjedzie jak na białym koniu i da złotą radę, że jest taka grupa i wszystko będzie w porządku. To musi być wypracowane przez całe środowisko i do tego namawiam, To już się wydarzyło na tej konferencji i to jest budujące, że Ci ludzie chcą pracować dla dobra hokeja. Jestem dużym optymistą jeżeli chodzi o Radę Programową i jakby całą tą grupą ludzi.



Wszyscy doskonale wiemy jaką świetną pracę wykonał w Szwajcarii Henryk Gruth. Tyle tylko, że tam miał do dyspozycji bardzo duży budżet na to, aby ten plan ponad dwudziestoletni realizować. Jak wyglądają finanse na ten nasz projekt. Czy jest już jakaś deklaracja ze strony parlamentarzystów żeby to wspierać, aby ten program mógł być krok po kroku realizowany w Polsce.



Na dzisiaj realizujemy te finanse, które mamy na ten program, są te same, które były w ubiegłym roku, czyli jest to dalej realizowane przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie i Panią Danutę Piorun. Jak na razie to wszystko jest na tę podstawę, natomiast chcemy ten program rozbudować oczywiście o finanse o które będziemy chcieli wnioskować. Jeśli to się nie uda, to będziemy musieli sobie radzić z tym co mamy obecnie, bądź też znaleźć na to sponsora.



Nie da się ukryć, że łatwiej będzie się rozmawiało, gdy pierwsz reprezentacja zagra w Elicie. Wierzy Pan, że Sosnowiec będzie szczęśliwym miejscem dla Biało-Czerwonych i że to jedno z tych dwóch pierwszych miejsc premiowanych awansem uda się zająć grając ze spadkowiczami Z Elity - Kazachstanem i Francją czy mocną Ukrainą, a także nieobliczalną Japonią i beniaminkiem Litwą.



Oczywiście, że mocno wierzę, że nam się uda wywalczyć awans, wydrapać to zwycięstwo. Liczę na to, że w czasie mistrzostw świata w Sosnowcu pokażemy olbrzymi charakter w grze.



Jakie teraz najważniejsze zadania czy wyzwania będą czekały polski hokej, żeby ta sytuacja była coraz lepsza?



Na pewno to szkolenie młodzieży jest bardzo istotne, podobnie jak i drugi punkt, czyli infrastruktura. Obecnie jest realizowany program ministerialny i powstają lodowiska. Chcemy mieć wpływ na to, gdzie one powstają, żeby one były pełnowymiarowe. Kolejnym punktem jest oczywiście restrukturyzacja zadłużenia. Jest to szalenie istotne żeby związek powoli wychodził na prostą i mamy na to pomysł. Wparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki oczywiście jest kluczowe i cały czas budowanie tej szerokiej rodziny przyjaciół, sponsorów, którzy wkraczają w reprezentację. Cały czas ogłaszamy nowe firmy i widzę, że naprawdę idziemy w dobrym kierunki, i coraz więcej jest ludzi przychylnych hokejowi w Polsce. Budujemy taką szeroką społeczność, rodzinę i ta energia widać, że z nas wypływa. Chciałbym bardzo podziękować temu całemu mojemu zespołowi, bo naprawdę Ci ludzie są niesamowici w tym hokeju i wszyscy razem ciągniemy to w dobrym kierunku, budując ten hokej na nowo.



Wszystkie mecze mistrzostw świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu – od 2 maja do 8 maja na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.