Siatkarska kadra z kolejną stratą. Doświadczony środkowy kończy z grą w reprezentacji

Wychowanek Audentes/Solarstone o swojej decyzji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, tłumacząc, że lata zawodowej kariery odcisnęły spore piętno na jego zdrowiu, przez co nie jest już w stanie dawać z siebie stu procent zarówno w klubie, jak i drużynie narodowej.

"Mam wam do przekazania coś, co dojrzewało we mnie od dawna. Po dziewięciu wspaniałych latach w reprezentacji Estonii nadszedł moment, by pożegnać ten rozdział mojej kariery. To decyzja, przy podejmowaniu której wdzięczność spotyka się ze smutkiem i nostalgią. Wiem, że nie byłem zawodnikiem, który na każdy mecz wychodził w podstawowym składzie i gwarantował najlepsze statystyki, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że na kadrze zawsze dawałem z siebie wszystko. Wierzę, że byłem cennym ogniwem i dobrym kolegą. Dlaczego odchodzę właśnie teraz? Odpowiem bez ogródek: lata zawodowej kariery odbiły się mocno na moim zdrowiu, dlatego potrzebuję dłuższego urlopu, ale oprócz troski o moją kondycję fizyczną muszę być również szczery wobec was i wobec siebie. Czuję, że nie mam już tyle energii, także tej psychicznej, jaką miałem parę lat temu. Gra w reprezentacji wymaga stu procent koncentracji przez całe lato, a ja czuję, że źródło mojej mocy powoli się wyczerpuje. W ubiegłym roku nie grałem w kadrze, ponieważ przygotowywałem się do najważniejszego dnia, czyli do ślubu. Od tego momentu życie prywatne zaczęło odgrywać u mnie dużo większą rolę, a wraz z upływem czasu coraz bardziej rozumiem, że są chwile, których nie da się zastąpić kolejnym treningiem. Chcę być bliżej ludzi, których kocham i cieszyć się życiem poza halami" - napisał Treial.

Henri Treial w siatkarskim CV ma występy w lidze estońskiej, czeskiej, włoskiej, francuskiej i belgijskiej. Z Bigbank Tartu sięgał między innymi po mistrzostwo Estonii i triumf w Lidze bałtyckiej, a z Knack Roeselare po potrójną koronę, zdobywając mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Belgii. W reprezentacji 33-latek grał od 2014 roku.

Doświadczony środkowy jest drugim estońskim graczem, który w ostatnim czasie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Na początku marca 2026 roku z kadrą rozstał się atakujący Oliver Venno, trzykrotnie wybierany Najlepszym Siatkarzem Roku w Estonii (2010, 2011 i 2021).