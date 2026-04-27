Świetne wieści dla polskiej gwiazdy! "Lekarze dali zielone światło"
Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, jakiego doznała 5 marca podczas PŚ w Andorze, oznaczały dla niej koniec sezonu. Ale Maryna Gąsienica-Daniel wychodzi na prostą i ma jeszcze bardziej ambitne plany. - Motywacja Maryny jest naprawdę wysoka, a lekarze dali zielone światło do powrotu na stok już od połowy maja – powiedział nam trener naszej najlepszej alpejki Marcin Orłowski.
- Kierujący sztabem Maryny Gąsienicy-Daniel, Marcin Orłowski, uzyskał akceptację planów przygotowań do nowego sezonu od zarządu PZN-u
- Maryna Gąsienica-Daniel nie zamierza kończyć kariery, a jej motywacja jest wysoka, mimo kontuzji z końca poprzedniego sezonu
- Lekarze dali zielone światło do powrotu na stok od połowy maja, a treningi na śniegu rozpoczną się prawdopodobnie w połowie czerwca
- Doradca zarządu PZN, Andrzej Kozak, podkreślił bliskość Maryny Gąsienicy-Daniel do medalu na IO w Cortinie w slalomie gigancie
- Sztab planuje treningi na nartach w połowie czerwca, a następnie wyjazd do Argentyny na przygotowania do Pucharu Świata w Soelden
- Kolano zawodniczki jest w porządku, co potwierdzają badania lekarskie
- W celu poprawy wyników sztab zamierza rozwijać technikę, taktykę i przygotowanie sprzętowe
- Ubiegły sezon był najlepszy dla Maryny Gąsienicy-Daniel, która dwukrotnie zajęła piąte miejsce w Pucharze Świata w slalomie gigancie i 13. miejsce w klasyfikacji generalnej giganta
Kierujący sztabem Maryny Gąsienicy-Daniel Marcin Orłowski kilka dni temu uzyskał od zarządu PZN-u akceptację planów przygotowań do nowego sezonu.
- Maryna nie powiedziała, że nie zamierza kontynuować kariery. Co więcej, mogę zapewnić, że motywacja zawodniczki jest naprawdę wysoka. I to, co jej zeszły sezon zabrał, przez kontuzję w końcówce sezonu, uda nam się przekuć na plus i ta stracona końcówka wpłynie na jeszcze większa motywację. Zresztą ona sama się już w ten sposób nastawia. Lekarze dali zielone światło do powrotu na stok już od połowy maja. Zapewne tak wcześnie nie wejdziemy na śnieg, ale w połowie czerwca na pewno to zrobimy – powiedział Polsatowi Sport Marcin Orłowski.
Doradca zarządu PZN-u i były trener Małgorzaty Tlałki Andrzej Kozak oddał hołd Marynie za jej występ na igrzyskach w Cortinie. Podkreślił, że pod względem uzyskanego czasu z obu przejazdów slalomu giganta żadna Polka nie była tak blisko medalu, i to srebrnego, tak jak Gąsienica-Daniel. Zakopiance zabrakło do tego zaledwie 13 setnych sekundy! Maryna zajęła siódme miejsce.
Jak dotąd naszym największym powodem do dumy w narciarstwie alpejskim było szóste miejsce Małgorzaty Tlałki na IO w Sarajewie. Zakopianka pokonała slalom z czasem 1:37.97, tracąc do zwyciężczyni Paoletty Magoni 1.5 s, a do brązowego medalu , który zdobyła Ursula Konzett z Liechtensteinu - 0.47 s.
- W Cortinie d’Ampezzo brakło nam do medalu niewiele, ale to już jest historia. Od igrzysk wydarzyło się już tyle rzeczy, że myślami jesteśmy przy kolejnym sezonie i staramy się, by na następnych ważnych zawodach być o te 13 setnych, ale po dobrej strony, być o tyle szybszym od rywalem – nie kryje trener Orłowski.
Na razie Maryna wykonuje sporą pracę w siłowni, którą posiada w swoim domu, więc nie musi nigdzie podróżować.
- Maryna realizuje program przygotowania motorycznego, uwzględniający elementy rehabilitacji. Dlatego niektóre ćwiczenia mamy w ograniczonych zakresach. W połowie czerwca udamy się na pierwsze treningi na nartach, a później, wzorem lat ubiegłych, pojedziemy do Argentyny, na dobre przygotowania do pierwszych zawodów Pucharu Świata w Soelden – dodaje trener.
Jaki jest stan kolana Maryny?
- Obraz kliniczny, jak i badania lekarzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości: jest wszystko w porządku można dalej jeździć na nartach – nie kryje Orłowski.
Co sztab Gąsienicy-Daniel zamierza poprawić, aby walka o podia PŚ była jeszcze bardziej skuteczna?
- To jest trudne pytanie. Narciarstwo alpejskie jest takie że nie da się w nim tego tak ściśle określić. To, czego się raz nauczymy, w przyszłym roku się okazuje za mało, bo poziom konkurencji jeszcze bardziej rośnie. Dlatego musimy ciągle rozwijać technikę, taktykę i przygotowanie sprzętowe. To wszystko idzie razem i z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie – uważa.
Pan Marcin uważa, że w zeszłym roku udało im się doprowadzić cały warsztat do wysokiego poziomu i zapewnia, że teraz postarają się o dalszą optymalizację, by wyniki były jeszcze lepsze.
Ubiegły sezon dla Maryny był najlepszy nie tylko dzięki świetnemu występowi na IO, ale także w Pucharze Świata, w którym dwukrotnie była piąta, oczywiście w slalomie gigancie, w Semmering i w Kronplatzu. Pomimo kontuzji, Polka zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej giganta.