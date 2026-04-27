Świetne wieści dla polskiej gwiazdy! "Lekarze dali zielone światło"

Kierujący sztabem Maryny Gąsienicy-Daniel Marcin Orłowski kilka dni temu uzyskał od zarządu PZN-u akceptację planów przygotowań do nowego sezonu.

- Maryna nie powiedziała, że nie zamierza kontynuować kariery. Co więcej, mogę zapewnić, że motywacja zawodniczki jest naprawdę wysoka. I to, co jej zeszły sezon zabrał, przez kontuzję w końcówce sezonu, uda nam się przekuć na plus i ta stracona końcówka wpłynie na jeszcze większa motywację. Zresztą ona sama się już w ten sposób nastawia. Lekarze dali zielone światło do powrotu na stok już od połowy maja. Zapewne tak wcześnie nie wejdziemy na śnieg, ale w połowie czerwca na pewno to zrobimy – powiedział Polsatowi Sport Marcin Orłowski.

ZOBACZ TAKŻE: A jednak! Ważne wieści ws. Lewandowskiego. "Zmieniły się priorytety klubu"

Doradca zarządu PZN-u i były trener Małgorzaty Tlałki Andrzej Kozak oddał hołd Marynie za jej występ na igrzyskach w Cortinie. Podkreślił, że pod względem uzyskanego czasu z obu przejazdów slalomu giganta żadna Polka nie była tak blisko medalu, i to srebrnego, tak jak Gąsienica-Daniel. Zakopiance zabrakło do tego zaledwie 13 setnych sekundy! Maryna zajęła siódme miejsce.

Jak dotąd naszym największym powodem do dumy w narciarstwie alpejskim było szóste miejsce Małgorzaty Tlałki na IO w Sarajewie. Zakopianka pokonała slalom z czasem 1:37.97, tracąc do zwyciężczyni Paoletty Magoni 1.5 s, a do brązowego medalu , który zdobyła Ursula Konzett z Liechtensteinu - 0.47 s.

- W Cortinie d’Ampezzo brakło nam do medalu niewiele, ale to już jest historia. Od igrzysk wydarzyło się już tyle rzeczy, że myślami jesteśmy przy kolejnym sezonie i staramy się, by na następnych ważnych zawodach być o te 13 setnych, ale po dobrej strony, być o tyle szybszym od rywalem – nie kryje trener Orłowski.

Na razie Maryna wykonuje sporą pracę w siłowni, którą posiada w swoim domu, więc nie musi nigdzie podróżować.

- Maryna realizuje program przygotowania motorycznego, uwzględniający elementy rehabilitacji. Dlatego niektóre ćwiczenia mamy w ograniczonych zakresach. W połowie czerwca udamy się na pierwsze treningi na nartach, a później, wzorem lat ubiegłych, pojedziemy do Argentyny, na dobre przygotowania do pierwszych zawodów Pucharu Świata w Soelden – dodaje trener.

Jaki jest stan kolana Maryny?

- Obraz kliniczny, jak i badania lekarzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości: jest wszystko w porządku można dalej jeździć na nartach – nie kryje Orłowski.

Co sztab Gąsienicy-Daniel zamierza poprawić, aby walka o podia PŚ była jeszcze bardziej skuteczna?

- To jest trudne pytanie. Narciarstwo alpejskie jest takie że nie da się w nim tego tak ściśle określić. To, czego się raz nauczymy, w przyszłym roku się okazuje za mało, bo poziom konkurencji jeszcze bardziej rośnie. Dlatego musimy ciągle rozwijać technikę, taktykę i przygotowanie sprzętowe. To wszystko idzie razem i z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie – uważa.

Pan Marcin uważa, że w zeszłym roku udało im się doprowadzić cały warsztat do wysokiego poziomu i zapewnia, że teraz postarają się o dalszą optymalizację, by wyniki były jeszcze lepsze.

Ubiegły sezon dla Maryny był najlepszy nie tylko dzięki świetnemu występowi na IO, ale także w Pucharze Świata, w którym dwukrotnie była piąta, oczywiście w slalomie gigancie, w Semmering i w Kronplatzu. Pomimo kontuzji, Polka zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej giganta.