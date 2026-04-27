Team Leader reprezentacji Polski przed MŚ Dywizji 1A: Wierzymy w naszą halę i w naszą publiczność

Dyrektor Sportowy GKS-u Tychy, a od niedawna także nowy Team Leader reprezentacji Polski. Która z tych funkcji jest mniej absorbująca i w której z tych ról czujesz się zdecydowanie lepiej?



W jednej i drugiej roli odnajduje się dobrze, natomiast myślę, że więcej pracy jest mimo wszystko w klubie, bo tutaj życie toczy się praktycznie przez cały rok. Reprezentacja ma jednak główny cel jakim są mistrzostwa świata i ten ostatni miesiąc przed mistrzostwami, gdy rozpoczyna się Bezpośrednie Przygotowanie Startowe, to mamy w zasadzie miesiąc przygotowań. Spotykamy się na trzech zgrupowaniach w trakcie całego sezonu, więc można powiedzieć, że reprezentacja funkcjonuje przez dwa miesiące. W trakcie sezonu są różne przygotowania, które trwają trochę dłużej, natomiast klub funkcjonuje praktycznie przez 365 dni i cały czas coś się dzieje. Te zgrupowania kadry przed mistrzostwami odbywają się już po zakończeniu sezonu ligowego, więc nie ma tutaj jakiegoś konfliktu interesów.



W ramach przygotowań do mistrzostw świata Dywizji 1A nasza kadra rozegra łącznie siedem meczów towarzyskich. Najwięcej ze wszystkich sześciu ekip, które będą grały na turnieju w Sosnowcu. Na zakończenie przygotowań czeka nas sparing z Francją, a wcześniej zagraliśmy miedzy innymi dwa spotkania kontrolne z Litwą, a więc z naszymi grupowymi rywalami. To był taki zamiar i plan przygotowań naszego selekcjonera Pekki Tirkkonena czy po prostu akurat te ekipy miały w tym czasie wolne terminy i można było z nimi zagrać?



W przypadku tej liczby meczów, to przede wszystkim chcieliśmy dać rytm meczowy tym zawodnikom, którzy wcześniej skończyli swoje sezony ligowe. Żeby mogli poczuć ten rytm meczowy, bo nawet najcięższy trening nie zastąpi meczu i te sprawdziany z Litwinami myślę, że były ważne dla tych zawodników. Do tego nasza liga zakończyła rywalizację trochę wcześniej niż wszyscy myśleliśmy, więc trener miał do dyspozycji szybciej tych zawodników. Ta wstępna kadra jest szeroka, więc nasz selekcjoner może rotować składem z różnych powodów. Z jednej strony ze względu na jakieś drobne urazy, nie chcemy ryzykować ich pogłębienia się więc zawodnicy dostają wolne. Sztab szuka też graczy na różne pozycje, cały czas to analizuje, więc myślę, że na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tych meczów jest dużo, natomiast finalnie zawodnicy nie rozegrają aż takiej aż liczby spotkań, bo cały czas jest rotacja i zmiany.



Rok temu na mistrzostwach świata w rumuńskim Sfantu Gheorghe nasza reprezentacja wygrała dwa pierwsze spotkania, ale zagrali z tymi w teorii słabszymi rywalami czyli Rumunią i Japonią. Teraz w Sosnowcu będzie odwrotna sytuacja i pierwsze trzy starcia rozegramy z tymi, którzy w teorii będą liczyć się w walce o awans do Elity.



Jeżeli chodzi o kształt drabinki, to na to nie mamy wpływu. Jest to podyktowane z poprzednich mistrzostw i te mecze są po prostu ustawiane konkretnymi numerami, więc tutaj nie mieliśmy najmniejszego wpływu na rywali z którymi będziemy grali. Czeka nas mocny początek turniej, ale to dobrze. Chcemy być gotowi od pierwszego spotkania, trenerzy przestrzegają zawodników, że już pierwszy mecz z Ukrainą jest naprawdę naszym finałem, a potem mamy kolejne finały i musimy być maksymalnie gotowi. Wiemy też, że nie możemy sobie pozwolić, wzorem powiedzmy kilku lat wcześniej, na jakiś wolny start, gdy na początku turnieju traciliśmy punkty i potem musieliśmy gonić rywali, ale na końcu często nam brakowało tego jednego punktu, czy kilku bramek. Teraz chcemy być gotowi od pierwszego meczu z Ukrainą. To będzie bardzo ważny mecz, z ciężkim i wymagającym przeciwnikiem, ale tak naprawdę z przeciwnikiem, który jest w naszym zasięgu. Następnie gramy z dwójką spadkowiczów z elity, a więc Francją i Kazachstanem, czyli drużynami, z którymi dwa lata graliśmy podczas mistrzostw świata w Ostrawie o utrzymanie w Elicie. Teraz walczymy z nimi o awans z Dywizji 1A, więc ten świat hokejowy też się trochę zmienia, natomiast rywale nadal są wymagający. Wierzymy w naszą halę i w naszą publiczność, a także w to, że gramy przed swoimi rodzinami, przyjaciółmi i przed naszymi wspaniałymi kibicami, więc to wszystko miasto jest dla nas takim dodatkowym bodźcem. Powiedziałbym, że ten jeden procent, który może – i bardzo chciałbym - żeby przechylił tę szalę zwycięstwa na naszą korzyść.



Hala w Sosnowcu została oddana do użytku kilka lat temu i choć jest to nowy obiekt, to jednak przed tymi innymi mistrzostwami przeszedł jeszcze taki mocniejszy kosmetyczny remont, który miał na celu poprawę jakości gry, ale też i widoczności dla samych kibiców.



Wiadomo, że IIHF (Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie przyp. red.) czy firma Infront, która to wszystko kontroluje, mają zawsze swoje spostrzeżenia co do wyglądu hali, więc jest to normalne, że na każdej hali przed mistrzostwami dzieją się takie zabiegi. Wszystko po to żeby jak najlepiej kamery mogły to pokazywać, żeby to wszystko odbywało się w jak najlepszym porządku organizacyjnym i oczywiście też bandy, gdzie eksponowani będą sponsorzy. To wszystko musi być zaakceptowane przez federację IIHF i na to nie mamy wpływu. My jako kadra spotykamy się w Sosnowcu w zasadzie 1 maja czyli dzień przed pierwszym meczem mistrzostw świata.



