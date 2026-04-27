Klamka zapadła! Selekcjoner odchodzi po czterech latach
Francesco Calzona nie będzie dalej pełnił funkcji trenera reprezentacji Słowacji - poinformował w poniedziałek Słowacki Związek Piłki Nożnej (SFZ). Umowa Włocha wygasła 31 marca, a związek zaproponował mu przedłużenie kontraktu o dwa lata.
"Po otwartej, wspólnej dyskusji uzgodniono, że Francesco Calzona nie będzie dalej pracował z naszą reprezentacją. Nie osiągnięto porozumienia co do czasu trwania współpracy" - głosi oficjalny komunikat.
Szkoleniowiec ofertę odrzucił, ponieważ jego wizja zakładała dłuższy okres współpracy.
57-letni były trener Cagliari i Napoli objął stery reprezentacji Słowacji w sierpniu 2022 roku. Jego ostatnim meczem jako trenera było zwycięstwo 2:0 w towarzyskim spotkaniu z Rumunią 31 marca, pięć dni po porażce 3:4 u siebie z Kosowem w pierwszej fazie baraży o awans do mistrzostw świata 2026.
Rozstrzygnięcie sprawy Calzony w reprezentacji nie oznacza końca działalności czteroosobowej komisji SFZ. Będzie ona dalej pracować i zajmować się obsadzeniem stanowiska trenera zespołu narodowego.
Słowaccy piłkarze rozegrają na początku w czerwcu mecze towarzyskie z Maltą i Czarnogórą. Jeśli do tego czasu nie zostanie ogłoszone nazwisko nowego selekcjonera, to kadrę A w tych spotkaniach prawdopodobnie poprowadzi szkoleniowiec drużyny U-21 Jaroslav Kentos.