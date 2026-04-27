Widzew walczy o życie, a tu takie wieści. Koszmar!

Lerager poważnego urazu nabawił się w końcówce spotkania, w którym były kapitan FC Kopenhaga zdobył swojego pierwszego gola w polskiej ekstraklasie.

Jak poinformował w poniedziałek klub z Łodzi, 32-letni pomocnik prosto z murawy został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania, po których trafił na salę operacyjną.

„Lukas przeszedł już zabieg rekonstrukcji uszkodzonego ścięgna Achillesa. Teraz czeka go przerwa wynosząca około ośmiu miesięcy” – przekazano.

Dla walczącego o uniknięcie spadku Widzewa to bardzo duża strata. Sprowadzony zimą środkowy pomocnik był podstawowym zawodnikiem. Na finiszu sezonu byłego reprezentanta Danii w składzie zastąpi prawdopodobnie Albańczyk Lindon Selahi.

W najbliższym meczu, ligowym klasyku z Legią Warszawa, trener Widzewa w środku pomocy będzie musiał również znaleźć zastępstwo dla innego lidera drużyny - Juljana Shehu. Albańczyk będzie pauzował za żółte kartki.

Z powodu kontuzji do końca sezonu wykluczeni z gry są też Norweg Christopher Cheng i Szymon Czyż.

Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Widzew z 36 punktami zajmuje 15. miejsce w tabeli, ale po poniedziałkowym spotkaniu Piasta Gliwice z Arką Gdynia na pewno znowu będzie w strefie spadkowej. Legia, z którą zmierzy się w piątek, ma jeden punkt więcej i jest na razie 14.

KN, PAP