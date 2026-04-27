Wielki powrót Sabalenki! Była liderka światowego rankingu wyrzucona z Madrytu

Faworytką tego pojedynku była Sabalenka, która w ostatnich latach dominowała na kortach w Madrycie. Wystarczy powiedzieć, że Białorusinka w latach 2021-2025 aż trzykrotnie cieszyła się z wygranej, a czterokrotnie dochodziła do finału!

Najpierw w 2021 roku pokonała Ashleigh Barty, natomiast dwa lata później zwyciężyła Igę Świątek. Polka zrewanżowała jej się w finale rok później. W poprzednim sezonie tenisistka ze wschodu wygrała w decydującym meczu z Coco Gauff.



Osaka to zawodniczka, na którą ciągle patrzymy przez pryzmat jej czterech zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych. Japonka o amerykańskich korzeniach dwukrotnie cieszyła się z triumfu w Australian Open (2019, 2021) oraz US Open (2018, 2020), lecz od tamtej pory zdecydowanie obniżyła loty. W lipcu zeszłego roku jej trenerem został Tomasz Wiktorowski.



Nie zmienia to jednak faktu, że poniedziałkowy pojedynek w Madrycie zapowiadał się arcyciekawie i szlagierowo. Liderka światowego rankingu nie miała łatwego zadania w starciu z byłą liderką, która obecnie zajmuje 15. miejsce.

Pierwszy set był bardzo wyrównany, o czym świadczy fakt, że żadna nie potrafiła dokonać przełamania! A to w kobiecym tenisie zdarza się bardzo rzadko. Z kolei w tie-breaku Osaka aż trzykrotnie wygrała piłki przy serwisie Sabalenki i efektownie triumfowała 7:1!



Drugi set potoczył się zgoła odmiennie. Osaka przełamała Białorusinkę w trzecim gemie, ale chwilę później sama "oddała" serwis. Kluczowy okazał się ósmy gem, w którym Sabalenka drugi raz wygrała przy zagrywce Japonki i ostatecznie zwyciężyła 6:3, doprowadzając do remisu w meczu.

Trzecia odsłona od samego początku była wyrównana. W trzecim gemie bliska przełamania była Sabalenka, ale nie wykorzystała dwóch break pointów. Po chwili obroniła serwis do 0 i wreszcie zanotowała przełamanie.

Japonka nie była również w stanie obronić podania w siódmym gemie i przegrywała już 2:5. Ostatni gem to była już formalność, a Sabalenka przypieczętowała triumf, wygrywając znów bez straty punktu. Wiemy już, że w ćwierćfinale Białorusinkę czeka starcie z Hailey Baptiste.



Aryna Sabalenka - Naomi Osaka 6:7 (1), 6:3, 6:2.

