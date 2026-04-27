Ziraat Bankasi Ankara - Galatasaray Stambuł. Finał. Gra Tomasz Fornal. Relacja live i wynik na żywo
Ziraat Bankasi Ankara i Galatasaray Stambuł zmierzą się w trzecim meczu finałowym tureckiej ligi siatkarzy. Drużyna Tomasza Fornala ma szansę rozstrzygnąć rywalizację już w tym spotkaniu i sięgnąć po tytuł mistrza kraju. Relacja live i wynik na żywo meczu Ziraat Bankasi Ankara - Galatasaray Stambuł od 18:00 na Polsatsport.pl.
Wielkie emocje czekają nas w lidze tureckiej, gdzie w finałowej rywalizacji o tytuł mistrza kraju Ziraat Bankasi podejmie Galatasaray. Pierwsze dwa spotkania na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna Tomasza Fornala, choć nie były to łatwe przeprawy.
W pierwszym meczu drużyna ze stolicy Turcji wygrała 3:1, z kolei w drugim starciu potrzebowała już tie-breaka. Zdecydowanie łatwiej poszło obu ekipom w półfinałach, gdzie Ziraat pokonał błyskawicznie Spor Toto, z kolei Galatasaray nie pozostawiło szans Halkbankowi.
