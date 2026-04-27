Tomasz Fornal mistrzem Turcji! Ziraat ograł w finale Galatasaray

Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę do połowy premierowej partii (13:13). Później przewagę zaczęli budować gospodarze (18:15). Ziraat grał skuteczniej w ofensywie i dowiózł korzystny wynik do końca. Trevor Clevenot wywalczył piłkę setową (24:21), a Nimir Abdel-Aziz zamknął tę część meczu skutecznym atakiem (25:22).

Drugi set toczył się pod dyktando drużyny z Ankary. Gospodarze uzyskali wyraźną przewagę przy zagrywkach Tomasza Fornala (7:1), a później asa dołożył Nimir Abdel-Aziz (11:4). Po punktowym bloku różnica wzrosła do dziesięciu oczek (19:9). Siatkarze Ziraatu bardzo dobrze prezentowali się w tym elemencie i właśnie blok w wykonaniu Fornala ustalił wynik na 25:13.

Trzecia odsłona była bardziej wyrównana od poprzedniej. Znów przewagę uzyskał Ziraat (6:3, 10:6), ale w środkowej części seta serią czterech wygranych akcji popisali się goście ze Stambułu (12:13). Siatkarze Ziraatu odpowiedzieli, wygrywając pięć akcji z rzędu, a serię zwieńczył asem Trevor Clevenot (18:14). Od tego momentu nie oddali już przewagi. Wygrali trzy ostatnie akcje meczu - skutecznie atakowali Nimir Abdel-Aziz, Clevenot, a Vahit Emre Savas uderzeniem ze środka przypieczętował zwycięstwo (25:19) i tytuł mistrzowski dla drużyny z Ankary.

Najwięcej punktów: Nimir Abdelaziz (13), Trevor Clevenot (11), Bedirhan Bulbul (11) - Ziraat; Jean Patry (12) - Galatasaray. Tomasz Fornal wywalczył dla zwycięskiej drużyny dziewięć oczek (5/10 = 50% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki; 60% pozytywnego przyjęcia). Gospodarze mieli przewagę w ataku, lepiej punktowali zagrywką (4-0) oraz blokiem (12-6).

Ziraat sięgnął po mistrzostwo Turcji po raz piąty w historii, wcześniej triumfował w latach 2021, 2022, 2023 i 2025. To trzecie trofeum Tomasza Fornala z Ziraatem w obecnym sezonie, wcześniej jego klub wywalczył Superpuchar i Puchar Turcji. Drużyna z Ankary ma jeszcze szanse na wygranie Ligi Mistrzów, w której awansowała do półfinału.

Ziraat Bankasi Ankara – Galatasaray Stambuł 3:0 (25:22, 25:13, 25:19)

Ziraat: Murat Yenipazar, Tomasz Fornal, Bedirhan Bulbul, Nimir Abdelaziz, Trevor Clevenot, Vahit Emre Savas – Berkay Bayraktar (libero) oraz Ahmet Karatas (libero). Trener: Mustafa Kavaz.

Galatasaray: Stephen Maar, Dogukan Ulu, Jean Patry, Thomas Jaeschke, Ahmet Tumer, Arslan Eksi – Hasan Yesilbudak (libero) oraz Haci Sahin, Can Koc, Caner Ergul (libero), Gokcen Yuksel, Michael Wright. Trener: Andrea Gardini.

Wyniki meczów finałowych ligi tureckiej siatkarzy:

2026-04-21: Ziraat Bankasi Ankara – Galatasaray Stambuł 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:19)

2026-04-24: Galatasaray Stambuł – Ziraat Bankasi Ankara 2:3 (25:23, 25:17, 19:25, 11:25, 9:15)

2026-04-27: Ziraat Bankasi Ankara – Galatasaray Stambuł 3:0 (25:22, 25:13, 25:19)