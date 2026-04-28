Aleksander Śliwka zagra o medal PlusLigi! Transfer w ostatniej chwili

Aleksander Śliwka zagra w PGE Projekcie Warszawa! Polski przyjmujący dołączy do stołecznego klubu na zasadzie transferu medycznego i zastąpi kontuzjowanego Bartosza Bednorza.

Informację o dołączeniu reprezentanta Polski do PGE Projektu Warszawa podał w serwisie X Jakub Balcerzak.

 

Przyjmujący dotychczas reprezentował barwy Halkbanku Ankara, z którym zdobył brązowy medal krajowych rozgrywek. Jeszcze we wtorkowy wieczór zawodnik wystąpił w decydującym spotkaniu ze Spor Toto.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarski weteran pobił rekord. Teraz musi wziąć ciężar na swoje barki

 

Śliwka dołączy do polskiego zespołu na zasadzie transferu medycznego i zastąpi Bartosza Bednorza, który doznał kontuzji w poniedziałkowym starciu z Asseco Resovią Rzeszów. Przyjmujący upadł na początku tie-breaka na nogę rywala i najprawdopodobniej skręcił staw skokowy, co uniemożliwia jego występy do końca sezonu PlusLigi.

 

Zasady transferu medycznego w PlusLidze jasno określają, że zawodnik przychodzący nie może grać w tym samym sezonie w PlusLidze. Między innymi dlatego działacze PGE Projektu musieli poszukać wsparcia na rynku międzynarodowym. Podobne zasady obowiązują w europejskich pucharach, gdzie Śliwka grał już w tym sezonie w Halkbanku Ankara. To oznacza, że nowy przyjmujący PGE Projektu nie będzie mógł wystąpić w Final Four Ligi Mistrzów zaplanowanym na połowę maja.

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Kto na podium MP?
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kevin Tillie - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia
Zobacz także

Tie-break w pierwszym meczu o brąz! Zacięte starcie Projektu z Resovią

