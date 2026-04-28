Aleksander Śliwka zagra o medal PlusLigi! Transfer w ostatniej chwili

Informację o dołączeniu reprezentanta Polski do PGE Projektu Warszawa podał w serwisie X Jakub Balcerzak.

Przyjmujący dotychczas reprezentował barwy Halkbanku Ankara, z którym zdobył brązowy medal krajowych rozgrywek. Jeszcze we wtorkowy wieczór zawodnik wystąpił w decydującym spotkaniu ze Spor Toto.

Śliwka dołączy do polskiego zespołu na zasadzie transferu medycznego i zastąpi Bartosza Bednorza, który doznał kontuzji w poniedziałkowym starciu z Asseco Resovią Rzeszów. Przyjmujący upadł na początku tie-breaka na nogę rywala i najprawdopodobniej skręcił staw skokowy, co uniemożliwia jego występy do końca sezonu PlusLigi.

Zasady transferu medycznego w PlusLidze jasno określają, że zawodnik przychodzący nie może grać w tym samym sezonie w PlusLidze. Między innymi dlatego działacze PGE Projektu musieli poszukać wsparcia na rynku międzynarodowym. Podobne zasady obowiązują w europejskich pucharach, gdzie Śliwka grał już w tym sezonie w Halkbanku Ankara. To oznacza, że nowy przyjmujący PGE Projektu nie będzie mógł wystąpić w Final Four Ligi Mistrzów zaplanowanym na połowę maja.

