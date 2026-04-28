ATP w Madrycie: Zieliński/Johnson - Griekspoor/Nakashima. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński i Luke Johnson udanie zainaugurowali prestiżowy turniej rangi ATP Masters 1000 w Madrycie. Polsko-brytyjski duet pokonał w pierwszej rundzie w dwóch setach Amerykanina Roberta Gallowaya i Meksykanina Santiago Gonzaleza.

W walce o miejsce w ćwierćfinale przeciwnikami Zielińskiego i Johnsona są Holender Tallon Griekspoor i Amerykanin Brandon Nakashima. Obaj zawodnicy w deblu występują okazjonalnie. Skupiają się na singlowej karierze.

Dla obu par to premierowa bezpośrednia potyczka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Tallon Griekspoor/Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport