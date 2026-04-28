Impreza rangi ATP Masters 1000 w Madrycie to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Zawody są także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Roland Garros.

Jedynym Biało-Czerwonym, który pozostał w walce w stolicy Hiszpanii, jest Jan Zieliński. Partnerem Warszawianina jest Luke Johnson.

Polsko-brytyjska para przebrnęła pierwszą rundę, pokonując w dwóch setach Amerykanina Roberta Gallowaya i Meksykanina Santiago Gonzaleza.

Zieliński i Johnson stają tym samym przed szansą awansu do ćwierćfinału Mutua Madrid Open. Ich przeciwnikami w spotkaniu drugiej fazy będą Tallon Griekspoor i Brandon Nakashima.

Zarówno Holender, jak i Amerykanin są nominalnymi singlistami. W grze podwójnej występują sporadycznie.

Zieliński/Johnson - Griekspoor/Nakashima. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Mecz Zieliński/Johnson - Griekspoor/Nakashima odbędzie się w środę 29 kwietnia o godzinie 13:00. Transmisja meczu Zieliński/Johnson - Griekspoor/Nakashima w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.

