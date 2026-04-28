Bartosz Bednorz pokazał kontuzjowaną nogę. To może niepokoić!

Do przykrego w skutkach zdarzenia doszło już w pierwszej akcji tie-breaka, kiedy skaczący do bloku Bednorz wylądował na nodze Artura Szalpuka i upadł na parkiet. Siatkarz z Warszawy nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach, a na jego twarzy było widać spory grymas bólu.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarska kadra z kolejną stratą. Doświadczony środkowy kończy z grą w reprezentacji

Niedługo później Bednorz trafił do szpitala na szczegółowe badania. Zdążył podzielić się nagraniem w mediach społecznościowych, na którym widać bardzo mocno spuchniętą kostkę prawej nogi. To prawdopodobnie wykluczy go z gry na dłuższy okres i dalsze zmagania o brązowy medal będzie musiał śledzić z perspektywy kibica.

Poniedziałkowe starcie Projektu z Resovią zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:2. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów. Kolejne już 30 kwietnia w Rzeszowie.

