Challenger w Cagliari: Hubert Hurkacz - Zachary Svajda. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz ostatnio brał udział w turnieju ATP w Madrycie. Wrocławianin z rywalizacją w stolicy Hiszpanii pożegnał się w drugiej rundzie, kiedy lepszy od niego okazał się Lorenzo Musetti. Wcześniej natomiast Hurkacz występował w Monte Carlo. Z tej imprezy odpadł po trzech rozegranych meczach. Pokonał go Valentin Vacherot.

Teraz Polak chce wrócić na zwycięską ścieżkę, przez co pojawi się na korcie w Cagliari podczas turnieju Challenger. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Zachary Svajda.

Zaznaczmy, że między zawodnikiem z Wrocławia a Amerykaninem nie ma aż tak wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o ranking ATP. Hurkacz znajduje się obecnie na 63. miejscu, natomiast Svajda plasuje się na 88. pozycji.

