Pięciomeczowa rywalizacja w finale Tauron Ligi po raz ostatni miała miejsce w sezonie 2012/13. Konfrontacje Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza z Atomem Treflem Sopot przeszły do historii ze względu na rzadko spotykaną dramaturgię. Dąbrowianki po dwóch meczach prowadziły 2:0, a potem Sopocianki wygrały trzy spotkania po tie-breakach.

W czwartym starciu w Sopocie Dąbrowianki miały kilka piłek mistrzowskich, ale Atom Trefl zdołał się wybronić. W decydującym meczu Tauron MKS wygrał pierwsze dwa sety, a w trzecim wysoko prowadził, ale musiał zadowolić się tylko wicemistrzostwem kraju.

- Pamiętam ten ostatni piaty mecz w Dąbrowie, bo byłem na nim osobiście. Miał niesamowity przebieg, a w trzecim secie szykowano się już do dekoracji. Sopocianki dokonały czegoś niesamowitego i odwróciły losy tego pojedynku - wspomniał były trener reprezentacji siatkarek - Piotr Makowski.

Piąte finałowe starcie DevelopResu z PGE Budowlanymi rozegrane zostanie w środę. To będzie jednocześnie ostatni akcent sezonu 2025/26. W sobotę brązowy medal, pierwszy w historii, zdobyły siatkarki UNI Opole.

DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź. Kto wygrał finał Tauron Ligi? Wynik meczu

O tym, kto wygra decydujący, piąty mecz finałowy Tauron Ligi pomiędzy DevelopResem Rzeszów a PGE Budowlanymi Łódź, przekonamy się w środę, 29 kwietnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Wynik tego starcia opublikujemy tuż po jego zakończeniu.

PAP