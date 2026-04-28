Gorący finał Tauron Ligi 2026. Siatkarki są gotowe na nadchodzące starcie

Po czterech meczach mamy remis

W serii finałowej tego sezonu spotkały się dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej, co zwiastowało ogromne emocje. Faworytkami do zdobycia mistrzostwa Polski były siatkarki DevelopResu Rzeszów, które bronią tytułu. Jednak aspiracje mają też zawodniczki Budowlanych Łódź.



Za nami cztery mecze, mamy remis 2:2. Dwukrotnie na prowadzenie wychodziły Rzeszowianki, które wygrywały domowe spotkania. Na wyjeździe to Budowlane pokazywały charakter i dwukrotnie doprowadziły do wyrównania. Do tej pory nie oglądaliśmy ani jednej pięciosetówki.

Rzeszowianki są bliżej złota

Choć po czterech meczach jest remis, to jednak bliżej złota są Rzeszowianki. Wszystko dlatego, że decydujące starcie rozegrają przed własną publicznością, gdzie nie zwykły przegrywać. Mogą liczyć na żywiołowy doping i doskonałą znajomość każdego centymetra boiska.



Na triumf podopiecznych trener Jeleny Blagojević wskazują też eksperci siatkarscy. W serii finałowej DevelopRes wygrywał u siebie 3:0 i 3:1. Do tego w fazie zasadniczej bez większych problemów pokonał Łodzianki 3:1. Z drugiej strony przegrał z nimi w półfinale Pucharu Polski. Zawodniczki Budowlanych Łódź stać więc na postawienie się faworytkom i sensacyjne sięgnięcie po tytuł.

Alicja Grabka widzi potencjał do poprawy

W czwartym meczu serii finałowej Łodzianki zaskoczyły swoje rywalki intensywnością i skutecznością gry. Nie ukrywała tego Aleksandra Szczygłowska w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport. Tuż po meczu powiedziała: "Być może w pewnym momencie zabrakło nam pomysłu na grę".



W Rzeszowie musi być zdecydowanie lepiej. Z drugiej strony Łodzianki wiedzą, że mogą się jeszcze poprawić. Potwierdziła to MVP czwartego meczu, Alicja Grabka, która stwierdziła: "Ciągle uważam, że jest wiele do poprawy". Oba zespoły dadzą z siebie wszystko, co zwiastuje ogromne emocje i mecz na najwyższym światowym poziomie.

Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź?

Decydujące starcie DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź rozpocznie się w środę 29 kwietnia o 20:00. Spotkanie transmitowane będzie w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

