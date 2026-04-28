Gwiazdor nie wystąpi na mundialu! Poważna kontuzja

28-letni obrońca w najbliższym czasie przejdzie operację i na boisko powróci, według szacunków, dopiero w październiku.

Militao doznał kontuzji w ligowym meczu z Alaves. Brazylijski obrońca po jednym z pojedynków w pierwszej połowie poczuł ból w lewym udzie i natychmiast poprosił o zmianę. Badanie rezonansem magnetycznym potwierdziło później uraz tylnego mięśnia udowego.

Wstępne badania wskazywały, że Brazylijczyk opuści wprawdzie pozostałe mecze Realu w sezonie LaLiga, ale do rozpoczęcia mistrzostw świata będzie już w pełni sprawny. Teraz czeka go jednak dłuższa rekonwalescencja, która potrwa co najmniej pięć miesięcy.

Militao to kluczowy zawodnik defensywy kadry Carlo Ancelottiego. Kontuzje wykluczyły go z ostatnich meczów kwalifikacyjnych i towarzyskich. Jego ostatni występ z Brazylią odbył się przeciwko Tunezji w listopadzie ubiegłego roku, gdzie doznał kontuzji w 60. minucie i opuścił mecze z Francją i Chorwacją. Kłopoty zdrowotne nękają go od jakiegoś czasu. Rozegrał zaledwie 13 meczów w sezonie 2023/2024, 18 w sezonie 2024/2025 i 21 w obecnym.

Piłkarz od 2018 roku rozegrał 38 spotkań i strzelił dwa gole w reprezentacji Brazylii, która przed mundialem ma zaplanowane sparingi z Panamą (31 maja) i Egiptem (7 czerwca).

W podobnej sytuacji znajduje się również pomocnik Realu, Arda Guler. Reprezentant Turcji miał w zeszłym tygodniu niewielkie problemy podczas ostatniego treningu przed piątkowym ligowym meczem z Betisem, po którym badania potwierdziły również kontuzję ścięgna udowego prawej nogi. Sezon klubowy dla niego się zakończył, ale przewiduje się, że będzie gotowy do udziału w mundialu.

PAP