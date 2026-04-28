Hurkacz z awansem we Włoszech! Potrzebne były cztery piłki meczowe

Po porażce w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie z Włochem Lorenzo Musettim Hubert Hurkacz zszedł na poziom challengerowy. Polak zgłosił się do zmagań w Cagliari, gdzie został rozstawiony z numerem 6.

ZOBACZ TAKŻE: Ogłoszenie w sprawie Igi Świątek! Informacja prosto od organizatorów turnieju

Przeciwnikiem Hurkacza w pierwszej fazie był Amerykanin Zachary Svajda. Wrocławianin od początku spotkania dyktował swoje warunki gry. Przełamał już na 2:1, a w końcówce premierowej partii dołożył jeszcze jednego breaka, triumfując 6:2.

Drugiego seta lepiej otworzył Svajda, który odebrał podanie Hurkaczowi i prowadził już nawet 3:0 i 4:1. Polak zdołał jednak zniwelować całą różnicę, a losy drugiej odsłony rozstrzygnęły się w tie-breaku.



Już w pierwszej akcji "dogrywki" Hurkacz przełamał Svajdę, ale ten szybko odwdzięczył się tym samym. Później nasz rodak ponownie zanotował małego breaka (3:1), a przy stanie 6:4 serwował po zwycięstwo. Amerykanin zdołał jednak odłamać Polaka i następnie obronić drugiego matchpointa, tym razem już przy własnym podaniu.

Kluczowy okazał się 17. punkt. Hurkacz zdobył wtedy kolejnego mini breaka, a kilka sekund później zamknął całe starcie przy swoim serwisie i czwartej piłce meczowej, triumfując w tie-breaku 10:8 i meldując się tym samym w drugiej rundzie włoskiego turnieju.

W pojedynku o miejsce w ćwierćfinale imprezy w Cagliari Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Emiliano Navą lub Bośniakiem Damirem Dzumhurem.

Hubert Hurkacz - Zachary Svajda 6:2, 7:6(8)

