Lider rankingu nie zawiódł! Jest już w ćwierćfinale

Tenis

Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału tegorocznej edycji turnieju ATP w Madrycie. W czwartej rundzie wyższość lidera rankingu po dwóch setach musiał uznać Cameron Norrie.

Tenisista Jannik Sinner odbija piłkę podczas meczu na korcie ziemnym.
fot. PAP
Jannik Sinner w ćwierćfinale turnieju w Madrycie

Sinner był zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Przypomnijmy, że Włoch plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu ATP, natomiast Norrie znajduje się na 23. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistów. 

 

24-latek nie zawiódł oczekiwać swoich kibiców, świetnie wchodząc w mecz. Sinner w pierwszym secie dwukrotnie przełamał przeciwnika i szybko zamknął partię, triumfując 6:2. Warto zaznaczyć, że ta część rywalizacji trwała zaledwie... 36 minut.

 

Drugi set był już bardziej wyrównany. Obaj zawodnicy przegrali po jednym ze swoich gemów serwisowych i wydawało się, że o wyniku będzie musiał zadecydować tie-break. Mimo to Sinner na ostatniej prostej przełamał rywala, tym samym zwyciężając 7:5 i gwarantując sobie awans do ćwierćfinału.

 

Jego kolejnym przeciwnikiem w stolicy Hiszpanii będzie triumfator konfrontacji Vit Kopriva - Rafael Jodar.

 

Jannik Sinner - Cameron Norrie 6:2, 7:5

AA, Polsat Sport
