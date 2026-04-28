Już w środę mierzą się LUK i Warta Zawiercie! Czego mogą spodziewać się kibice?

Zawiercianie są w lepszej sytuacji

Pierwsze spotkanie serii finałowej PlusLigi w sezonie 2025/2026 rozegrano w sobotę 25 kwietnia w Zawierciu. Jurajscy Rycerze nie byli gościnni i efektownie wygrali 3:0, dominując w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego potwierdzili, że nie przez przypadek wygrali wcześniej fazę zasadniczą rozgrywek.



Kapitalne spotkanie rozegrał m.in. Aaron Russell, który otrzymał nagrodę MVP. Bohater jednak przewiduje zupełnie inny przebieg meczu w Lublinie. W pomeczowym wywiadzie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport powiedział: "Spodziewamy się, że w kolejnym meczu Bogdanka zagra inaczej i wróci mocniejsza".

Obrońcy tytułu chcą wyrównać stan rywalizacji

Po kilku dniach oba zespoły zmierzą się ponownie. Tym razem w Lublinie, gdzie obrońcy tytułu mistrzowskiego będą chcieli wyrównać stan rywalizacji. Bogdanka LUK Lublin przed własną publicznością jest niezwykle mocna i stać ją na zaskoczenie Zawiercian.



Gospodarze muszą jednak zagrać na maksimum swoich możliwości i liczyć na nieco słabszą dyspozycję przyjezdnych. Siatkarze Bogdanki chcą szybko zapomnieć o pierwszym niepowodzeniu, co potwierdził Kewin Sasak. W rozmowie pomeczowej z Marcinem Lepą i Piotrem Gruszką z Polsatu Sport powiedział: "To nie był nasz dzień, ale zapominamy już o tym spotkaniu".

Kto jest faworytem tego meczu?

Mimo wszystko wydaje się, że faworytami do zwycięstwa są siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. W pierwszym spotkaniu potwierdzili swoją klasę, do tego są na fali trzech zwycięstw z Bogdanką w tym sezonie. Zwyciężyli w obu meczach fazy zasadniczej i na otwarcie rywalizacji finałowej.

Wiedzą, jak grać z Lublinianami i chcą wykorzystać każdy ich błąd. Wszystko zweryfikuje boisko i dyspozycja dnia. Ten mecz może potoczyć się w każdym kierunku.

Transmisja TV i stream online drugiego finałowego meczu PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w środę 29 kwietnia od godz. 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz w Polsacie Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna również w Polsat Box Go.

