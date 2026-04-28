Koszmar syna legendy! Kontuzja tuż przed mistrzostwami świata

Bramkarz reprezentacji Algierii Luca Zidane, syn legendy francuskiego futbolu Zinedine'a Zidane'a, doznał m.in. złamania szczęki w ligowym meczu jego zespołu, Granady, z Almerią. To stawia pod znakiem zapytania udział piłkarza w rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostwach świata.

Zidane nabawił się urazu w końcówce niedzielnego spotkaniu drugiej ligi hiszpańskiej, przegranym przez jego zespół 2:4. Doznał wstrząśnienia mózgu, ale - jak się później okazało - są też złamania.

 

- Badania lekarskie (...) wykazały, że bramkarz doznał złamania szczęki i podbródka - poinformowała Granada w oświadczeniu.

 

Lokalne media donoszą, że piłkarz może opuścić mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Algieria zagra w grupie J z obrońcą tytułu Argentyną (17 czerwca), a następnie z Jordanią i Austrią.

 

Prawie 28-letni Luca Zidane jako junior występował we francuskiej drużynie narodowej. Ponieważ nigdy nie grał w seniorskiej reprezentacji "Trójkolorowych", mógł zmienić przynależność państwową i zdecydował się na ojczyznę swoich dziadków ze strony ojca. W kadrze Algierii zadebiutował jesienią 2025 roku i od tej pory rozegrał w niej sześć meczów.

 

Przygodę z futbolem zaczął w Realu Madryt, gdzie w 2018 roku zadebiutował nawet w pierwszej drużynie. Następnie spędził sezon na wypożyczeniu w Racingu Santander, a później dwa lata w Rayo Vallecano. We wrześniu 2022 roku podpisał kontrakt z Eibarem, z którego w 2024 trafił do Granady.

 

Jego słynny ojciec zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji w 1998 roku. Po liczne trofea sięgnął w barwach Realu Madryt, a później odnosił z nim sukcesy w roli trenera. Oczekuje się, że po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku przejmie on schedę selekcjonera francuskiej kadry po Didierze Deschampsie.

PAP
