Kto zajmie 3. miejsce w PlusLidze? Sprawa wciąż nie została rozstrzygnięta

Rywalizacja o brązowy medal PlusLigi w sezonie 2025/2026 rozpoczęła się w Warszawie. Przed własną publicznością faworytami byli siatkarze Projektu, jednak spotkanie od początku trzymało w napięciu. Dwukrotnie na prowadzenie wychodzili siatkarze Asseco Resovii.

Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym górą był Projekt, wygrywając 3:2. Dwa sety kończyły się grą na przewagi. Zawodnicy dali popis siatkówki na najwyższym światowym poziomie, co zapowiada wielkie emocje również w drugim starciu tej serii.

Problemy zdrowotne Bednorza

Wiele wskazuje na to, że w drugim spotkaniu zabraknie Bartosza Bednorza, czyli jednego z liderów PGE Projektu. W tie-breaku pierwszego meczu doznał groźnie wyglądającej kontuzji po tym, jak nastąpił na nogę rywala.

Niestety chwilę później Bednorz został zniesiony do szatni na noszach i nie wyglądało to dobrze. To spore zmartwienie również pod kątem majowego Final Four Ligi Mistrzów.

Kevin Tillie bohaterem Warszawian

Bohaterem pierwszego meczu był Kevin Tillie, który zdobył 24 punkty i zasłużenie zgarnął statuetkę dla MVP. Poprowadził zespół do mocnego otwarcia w walce o brązowy medal PlusLigi. Po meczu nie ukrywał radości, jednak potwierdził, że to dopiero początek drogi do miejsca na podium.

W pomeczowej rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport powiedział: "Cieszymy się, bo wykonaliśmy bardzo ważny krok". Co ciekawe, cztery wcześniejsze bezpośrednie mecze wygrała Asseco Resovia, co daje jej nadzieję na odwrócenie losów tej rywalizacji.

Kiedy odbędzie się mecz numer dwa?

Drugie spotkanie zaplanowano na czwartek 30 kwietnia, początek starcia Asseco Resovia - PGE Projekt Warszawa o 17:30 w Rzeszowie. Transmitowane będzie na sportowych antenach Polsatu, co jest doskonałą wiadomością dla kibiców.

Spodziewamy się tego, że wiele tysięcy ludzi zasiądzie przed telewizorami, dopingując swoich ulubieńców lub po prostu oglądając siatkówkę na wysokim poziomie. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, więc losy brązowego medalu nie są rozstrzygnięte.

Polsat Sport