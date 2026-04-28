Lider Legii odchodzi z klubu! "Nie miałem wyboru"

Pankov przez trzy sezony rozegrał 98 meczów w Legii. Strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst. Zdobył Puchar i dwa Superpuchary Polski. W sezonie 2024/25 wystąpił w ćwierćfinale Ligi Konferencji, gdy Legia przegrała dwumecz z późniejszym triumfatorem rozgrywek - Chelsea. Poprzednie kluby serbskiego obrońcy to Crvena Zvezda Belgrad, FK Vojvodina Nowy Sad, FK Radnicki Nis i FK Cukaricki, Ural Jekaterynburg i AEK Larnaka.

Jak się okazało, klub nie doszedł do porozumienia z piłkarzem w sprawie przedłużenia umowy.

"Ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii. Ta decyzja była dla mnie i mojej rodziny bardzo trudna, ale nie miałem innego wyboru. Z waszego pięknego miasta i klubu zabieram ze sobą wyłącznie najlepsze wspomnienia, a jednymi z najważniejszych jesteście wy - kibice. Czułem się szanowany i kochany. Dziękuję za wasze wsparcie i do zobaczenia na ostatnich nadchodzących meczach" - przekazał Pankov w oświadczeniu opublikowanym na portalu legia.net.

30-letni obrońca jest podstawowym zawodnikiem Legii za kadencji trenera Marka Papuszuna. W 2026 roku każdy mecz rozpoczął w pierwszym składzie. Wyjątkiem było tylko starcie z Wisłą Płock (2:1), gdy pauzował za nadmiar żółtych kartek. W tym sezonie rozegrał 23 mecze. Zdobył bramkę i zaliczył asystę.

HP, PAP