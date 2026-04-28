Arsenal przez większość sezonu imponował, szczególnie defensywą oraz rozwiązaniami przy stałych fragmentach gry. Wciąż prowadzi w tabeli angielskiej Premier League, choć jego przewaga nad Manchesterem City nie jest już w żadnym razie bezpieczna.

Natomiast awans Atletico do tej fazy można uznać za niespodziankę. Piłkarze trenera Diego Simeone nie zachwycają zwłaszcza w minionych tygodniach - z dziewięciu ostatnich meczów o stawkę wygrali tylko dwa. Za to jedno z tych zwycięstw pozwoliło im wyeliminować w ćwierćfinale LM Barcelonę. mimo porażki w rewanżu 1:2.

- Do półfinałów przystępujemy z pełnym entuzjazmem i ogromną wiarą. Znamy nasze siły i nasze słabości. Mamy dużo pewności siebie, jesteśmy gotowi i walczymy o coś, na czym zależy nam od wielu lat - przyznał argentyński szkoleniowiec.

Te zespoły także grały już ze sobą w fazie ligowej bieżącego sezonu - w październiku Arsenal pewnie wygrał w Londynie 4:0.

W kadrach półfinalistów tym razem nie ma ani jednego polskiego piłkarza. W ubiegłym roku na tym etapie było ich pięciu.

PAP