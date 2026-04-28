Liga Mistrzów: PSG - Bayern Monachium. Relacja live i wynik na żywo

Co ciekawe, PSG przystąpiło do rundy pucharowej dopiero z jedenastej pozycji po fazie ligowej. A to oznaczało, że francuski gigant musiał rywalizować w 1//16 finału, gdzie trafił na AS Monaco. Obrońcy tytułu wygrali dwumecz jedną bramką, natomiast w 1/8 finału nie dali żadnych szans Chelsea. Z kolei ćwierćfinał to wyeliminowanie innego przedstawiciela z Premier League - Liverpoolu.

Bayern w fazie ligowej zajął wysokie drugie miejsce i był rozstawiony w pierwszej rundzie play-off. W 1/8 finału rozgromił Atalantę, natomiast w ćwierćfinale stoczył pasjonujący bój z Realem Madryt. Bawarczycy celują w siódmy triumf w Pucharze Europy, czym wyrównaliby rekord AC Milan.

PSG walczy o drugie w historii i drugie z rzędu zwycięstwo w Champions League. Paryżanie byliby zatem drugim po Realu Madryt klubem w Lidze Mistrzów, który obronił tytuł. Do tego jednak wciąż jeszcze daleka droga.

Warto podkreślić, że oba zespoły rywalizowały ze sobą wielokrotnie, a kibice pamiętają finał tych rozgrywek z 2020 roku. Wówczas w pandemicznych realiach Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie wygrał 1:0.

W drugim półfinale Atletico Madryt gra z Arsenalem. Rewanże zaplanowano na 5 i 6 maja.

