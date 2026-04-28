Maciej Skorża odchodzi z klubu! Oficjalny komunikat

W nocy z poniedziałku na wtorek drużyna Urawa Red Diamonds przekazał bardzo ważną informacje. Jak się okazuje, za porozumieniem obu stron rozwiązano kontrakt z Maciejem Skorżą. Razem z nim zespół opuścili Rafał Janas i Maiki Hayashi.

"Zwracamy się z informacją, że dzisiaj, za obopólną zgodą, rozwiązaliśmy umowę z panem Maciejem Skorżą. Również w tym samym czasie, rozwiązaliśmy umowy z trenerem Rafałem Janasem oraz trenerem Mai Hayashim. Ponadto, w związku z rozwiązaniem umowy z panem Maciejem Skorżą, Tanaka Tatsuya, trener zespołu U-21 i asystent trenera pierwszego zespołu, tymczasowo będzie pełnił funkcję trenera pierwszego zespołu do zakończenia Meiji Yasuda J1 Century Project League" - napisano.

Włodarze japońskiego klubu podjęli taką decyzją po ostatnich niezadowalających wynikach. Przypomnijmy, że piłkarze Urawa Red Diamonds pod batutą polskiego trenera przegrali siedem ostatnich ligowych spotkań.

Skorża w ekipie z siedzibą w mieście Saitama pracował najpierw od lutego 2023 roku do stycznia 2024, a później od września 2024 roku do teraz. W sumie prowadził Urawa Red Diamonds w 126 spotkaniach. Z klubem z Japonii zgarnął azjatycką Ligę Mistrzów i grał na Klubowych Mistrzostwach Świata.

AA, Polsat Sport