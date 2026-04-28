Oto skład wielkich rywalek Polek! Drużyna naszpikowana gwiazdami
Ogłoszono powołania do żeńskiej reprezentacji Włoch na zbliżający się sezon. W składzie nie zabrakło takich gwiazd, jak Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro czy Myriam Sylla. Trener Julio Velasco zdecydował się też podzielić kadrę na dwie części - A i B. Powołania na Ligę Narodów zostaną natomiast przedstawione 13 maja.
Siatkarski sezon klubowy dobiega końca. Już niedługo oczy kibiców zwrócone będą natomiast na rozgrywki reprezentacyjne. Teraz poszczególne nacje ogłaszają powołania.
ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Bednorza! Został zniesiony z boiska
We wtorek poznaliśmy skład Włoszek. Nie zabrakło w nim takich gwiazd, jak Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro czy Myriam Sylla.
Szkoleniowiec kadry Julio Velasco zdecydował się podzielić kadrę na dwie części - A i B. Wspomniane wyżej nazwiska znalazły się oczywiście w zespole A.
Póki co, nieznana jest jeszcze lista 30 zawodniczek, które zostaną powołane na tegoroczną Ligę Narodów. To zestawienie Velasco ogłosi 13 maja.
Powołania do reprezentacji Włoch siatkarek na sezon 2026:
Kadra A:
Rozgrywające: Cartlotta Cambi, Chidera Blessing Eze, Alessia Orro
Atakujące: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa
Przyjmujące: Ekatarina Antropova, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla, Alice Tanase
Środkowe: Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Denise Meli, Linda Nwakalor
Libero: Eleonora Fresino, Ilenia Moro, Ilaria Spirito
Kadra B:
Rozgrywające: Asia Bonelli, Francesca Scola
Atakujące: Binto Diop, Giorgia Frosini
Przyjmujące: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Anna Piovesan
Środkowe: Sara Caruso, Veronica Constantini, Katja Eckl, Islam Gannar
Libero: Sara Panetoni, Federica Pelloni