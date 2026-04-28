Oto skład wielkich rywalek Polek! Drużyna naszpikowana gwiazdami

Siatkarski sezon klubowy dobiega końca. Już niedługo oczy kibiców zwrócone będą natomiast na rozgrywki reprezentacyjne. Teraz poszczególne nacje ogłaszają powołania.

We wtorek poznaliśmy skład Włoszek. Nie zabrakło w nim takich gwiazd, jak Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro czy Myriam Sylla.

Szkoleniowiec kadry Julio Velasco zdecydował się podzielić kadrę na dwie części - A i B. Wspomniane wyżej nazwiska znalazły się oczywiście w zespole A.

Póki co, nieznana jest jeszcze lista 30 zawodniczek, które zostaną powołane na tegoroczną Ligę Narodów. To zestawienie Velasco ogłosi 13 maja.

Powołania do reprezentacji Włoch siatkarek na sezon 2026:

Kadra A:

Rozgrywające: Cartlotta Cambi, Chidera Blessing Eze, Alessia Orro



Atakujące: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa



Przyjmujące: Ekatarina Antropova, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla, Alice Tanase

Środkowe: Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Denise Meli, Linda Nwakalor

Libero: Eleonora Fresino, Ilenia Moro, Ilaria Spirito



Kadra B:

Rozgrywające: Asia Bonelli, Francesca Scola



Atakujące: Binto Diop, Giorgia Frosini



Przyjmujące: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Anna Piovesan



Środkowe: Sara Caruso, Veronica Constantini, Katja Eckl, Islam Gannar



Libero: Sara Panetoni, Federica Pelloni

jc, Polsat Sport