Oto skład wielkich rywalek Polek! Drużyna naszpikowana gwiazdami

Siatkówka

Ogłoszono powołania do żeńskiej reprezentacji Włoch na zbliżający się sezon. W składzie nie zabrakło takich gwiazd, jak Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro czy Myriam Sylla. Trener Julio Velasco zdecydował się też podzielić kadrę na dwie części - A i B. Powołania na Ligę Narodów zostaną natomiast przedstawione 13 maja.

Myriam Sylla i Paola Egonu

Siatkarski sezon klubowy dobiega końca. Już niedługo oczy kibiców zwrócone będą natomiast na rozgrywki reprezentacyjne. Teraz poszczególne nacje ogłaszają powołania.

 

We wtorek poznaliśmy skład Włoszek. Nie zabrakło w nim takich gwiazd, jak Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Alessia Orro czy Myriam Sylla.

 

Szkoleniowiec kadry Julio Velasco zdecydował się podzielić kadrę na dwie części - A i B. Wspomniane wyżej nazwiska znalazły się oczywiście w zespole A.

 

Póki co, nieznana jest jeszcze lista 30 zawodniczek, które zostaną powołane na tegoroczną Ligę Narodów. To zestawienie Velasco ogłosi 13 maja.

Powołania do reprezentacji Włoch siatkarek na sezon 2026:

Kadra A:

 

Rozgrywające: Cartlotta Cambi, Chidera Blessing Eze, Alessia Orro


Atakujące: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa


Przyjmujące: Ekatarina Antropova, Gaia Giovannini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Myriam Sylla, Alice Tanase

 

Środkowe: Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Denise Meli, Linda Nwakalor

 

Libero: Eleonora Fresino, Ilenia Moro, Ilaria Spirito
 

Kadra B:

 

Rozgrywające: Asia Bonelli, Francesca Scola


Atakujące: Binto Diop, Giorgia Frosini


Przyjmujące: Valeria Battista, Alessia Bolzonetti, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Anna Piovesan


Środkowe: Sara Caruso, Veronica Constantini, Katja Eckl, Islam Gannar


Libero: Sara Panetoni, Federica Pelloni

jc, Polsat Sport
