Pierwszy mecz od sierpnia! Reprezentant Polski wrócił do gry po długiej kontuzji

Marcin Bułka rozegrał swój pierwszy mecz od sierpnia ubiegłego roku. Reprezentant Polski stanął między słupkami bramki Neom SC w spotkaniu 30. kolejki Saudi Pro League. Starcie przeciwko Al-Hazem ostatecznie zakończyło się remisem 1:1.

Transfer Polaka z francuskiego OGC Nice na Półwysep Arabski rozpoczął się dla niego niezwykle pechowo. Po ligowym debiucie pod koniec sierpnia ubiegłego roku Bułka doznał zerwania więzadeł krzyżowych podczas jednego z treningów. Ta kontuzja wykluczyła go z gry na ponad osiem miesięcy. Po zakończeniu procesu leczenia trener Christophe Galtier zdecydował się od razu wystawić 26-latka w podstawowym składzie na kolejne ligowe starcie.

 

Początek spotkania ułożył się po myśli gospodarzy. Już w siódmej minucie wynik otworzył Said Benrahma, który oddał celny strzał z dystansu. Ekipa Neom SC miała doskonałą okazję na podwyższenie prowadzenia w doliczonym czasie pierwszej połowy, jednak były zawodnik m.in. Arsenalu oraz Olympique Lyonu, Alexandre Lacazette, nie wykorzystał rzutu karnego. Ta sytuacja zemściła się w 58. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zgraniu piłki głową przez Loreintza Rosiera, Abdullah Al Shanqiti z bliskiej odległości pokonał Bułkę.

 

Mimo utraty bramki Polak popisał się trzema skutecznymi interwencjami. Po trzydziestu kolejkach zespół Neom SC zajmuje ósme miejsce w tabeli Saudi Pro League. Klub 26-latka zachował dwupunktową przewagę nad swoim wtorkowym rywalem, ekipą Al-Hazem, która plasuje się na dziewiątej pozycji. Do końca sezonu w Arabii Saudyjskiej pozostały zaledwie cztery mecze.

