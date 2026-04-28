PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online
Już w czwartek, 30 kwietnia, odbędzie się drugi mecz o brązowy medal PlusLigi, w którym Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
W rywalizacji o brązowy medal na prowadzeniu 1:0 znajduje się ekipa z Warszawy. Projekt wygrał pierwsze spotkanie po tie-breaku i do Rzeszowa udaje się z cenną zaliczką. Przypomnijmy, że walka na tym etapie toczy się do trzech zwycięstw.
Siatkarze ze stolicy, którzy zakończyli fazę zasadniczą na drugim miejscu, w półfinale musieli dwukrotnie uznać wyższość Bogdanki LUK Lublin, przegrywając oba mecze 1:3.
Z kolei Rzeszowian, plasujących się po pierwszej części sezonu na czwartej pozycji, złudzeń pozbawiła prowadzona przez Michała Winiarskiego Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół z Podkarpacia nie zdołał w starciach półfinałowych ugrać nawet jednego seta.
W czwartkowym meczu w szeregach gości na pewno zabraknie Bartosza Bednorza. Zawodnik trafił do szpitala na szczegółowe badania po tym, jak podczas pierwszego starcia upadł na parkiet i nie był w stanie opuścić go o własnych siłach. Uraz najprawdopodobniej wykluczy go z gry na dłuższy czas, co oznacza, że resztę zmagań o brązowy medal będzie musiał śledzić z perspektywy trybun.
Gdzie obejrzeć mecz o brązowy medal PlusLigi?
Drugi mecz o brązowy medal siatkarskiej PlusLigi odbędzie się w czwartek, 30 kwietnia. Transmisja tego spotkania od godziny 17:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.