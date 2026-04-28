Polak mistrzem świata! Szósty taki tytuł w jego karierze
We francuskim Leucate zakończyły się windsurfingowe Mistrzostwa Świata federacji IFCA (International Funboard Class Association). Ponad 160 zawodników i zawodniczek z 20 krajów - wśród nich jedyny Polak - Maciek Rutkowski, który wywalczył mistrzostwo w kategorii slalom.
To szósty taki tytuł na jego koncie i drugi w seniorskiej karierze polskiego windsurfera. Poprzedni zdobył w 2022 roku wygrywając cykl zawodów PWA (Professional Windsurfing Association), jako pierwszy Polak w historii.
Mistrzostwa Świata IFCA zaplanowano na pięć dni jednak ze względu na trudne warunki wiatrowe, na prawdziwą rywalizację zawodnicy musieli czekać aż do ostatniej chwili. W zmaganiach Rutkowski pewnie przeszedł kolejne heaty i znalazł się w 10-osobowym finale. Tam, po bardzo dobrym starcie prowadził aż do mety, zgarniając tytuł Mistrza Świata!
- Początek sezonu to zawsze masa pytań. Kto ma najszybszy sprzęt? Kto jest w formie? Czy wystarczająco mocno, a może za mocno przepracowałem zimę? Często odpowiedzi przychodzą w jakichś mniej ważnych zawodach a tu od razu Mistrzostwa Świata! - komentuje 34-latek.
Wyniki Mistrzostw Świata IFCA Slalom:
Mężczyźni:
1. Maciek Rutkowski (Polska)
2. Amado Vrieswijk (Bonaire)
3. Jordy Vonk (Holandia)
Kobiety:
1. Jenna Gibson (Wielka Brytania)
2. Mae Davico (Francja)
3. Justine Lemetayer (Francja)Przejdź na Polsatsport.pl