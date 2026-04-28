Polak mistrzem świata! Szósty taki tytuł w jego karierze

To szósty taki tytuł na jego koncie i drugi w seniorskiej karierze polskiego windsurfera. Poprzedni zdobył w 2022 roku wygrywając cykl zawodów PWA (Professional Windsurfing Association), jako pierwszy Polak w historii.

Mistrzostwa Świata IFCA zaplanowano na pięć dni jednak ze względu na trudne warunki wiatrowe, na prawdziwą rywalizację zawodnicy musieli czekać aż do ostatniej chwili. W zmaganiach Rutkowski pewnie przeszedł kolejne heaty i znalazł się w 10-osobowym finale. Tam, po bardzo dobrym starcie prowadził aż do mety, zgarniając tytuł Mistrza Świata!

- Początek sezonu to zawsze masa pytań. Kto ma najszybszy sprzęt? Kto jest w formie? Czy wystarczająco mocno, a może za mocno przepracowałem zimę? Często odpowiedzi przychodzą w jakichś mniej ważnych zawodach a tu od razu Mistrzostwa Świata! - komentuje 34-latek.

Wyniki Mistrzostw Świata IFCA Slalom:

Mężczyźni:

1.⁠ ⁠Maciek Rutkowski (Polska)

2.⁠ ⁠Amado Vrieswijk (Bonaire)

3.⁠ ⁠Jordy Vonk (Holandia)

Kobiety:

1.⁠ ⁠Jenna Gibson (Wielka Brytania)

2.⁠ ⁠Mae Davico (Francja)

3.⁠ ⁠Justine Lemetayer (Francja)

