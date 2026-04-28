Problemy z prawem byłego mistrza świata. Sąd wydał wyrok
Sąd w Omaha ukarał byłego pięściarskiego mistrza świata, Terence'a Crawforda, grzywną w wysokości 75 dolarów za nieostrożną jazdę. Sprawa toczyła się od września 2025 roku, kiedy to policja zatrzymała jego samochód do kontroli. Początkowo Amerykaninowi groziły surowsze zarzuty, ale ostatecznie skończyło się na symbolicznej karze finansowej.
Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem 28 września 2025 roku na ulicach amerykańskiego miasta Omaha. Służby patrolowe zatrzymały do kontroli samochód, którego kierowca poruszał się po drodze w sposób stwarzający zagrożenie. W trakcie rozmowy z kierującym pojazdem jeden z policjantów dostrzegł wewnątrz auta broń palną. To doprowadziło do błyskawicznej reakcji służb mundurowych, które wyciągnęły służbowe pistolety i nakazały wszystkim czterem osobom przebywającym w aucie natychmiastowe opuszczenie pojazdu.
Szybko okazało się, że za kierownicą siedział Crawford. Początkowo były pięściarz został aresztowany i usłyszał zarzut lekkomyślnej jazdy, jednak z czasem kwalifikacja czynu uległa zmianie. Ostatecznie śledczy potwierdzili, że wszyscy pasażerowie pojazdu posiadali w pełni legalne zezwolenia na noszenie przy sobie broni palnej.
Sprawa znalazła swój finał w sądzie, który uznał 38-latka za winnego nieostrożnej jazdy. Wymiar sprawiedliwości potraktował jednak to przewinienie wyjątkowo łagodnie. Crawford, który według relacji świadków opuszczał salę rozpraw wyraźnie zadowolony, został ukarany jedynie grzywną w wysokości 75 dolarów.
Amerykanin to jeden z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii. W trakcie swojej kariery zdobył tytuły mistrza świata w pięciu kategoriach wagowych: lekkiej, lekkopółśredniej, półśredniej, superpółśredniej oraz średniej. Co więcej, w trzech z nich (lekkopółśredniej, półśredniej i superpółśredniej) zdołał zunifikować wszystkie najważniejsze pasy, zostając niekwestionowanym mistrzem organizacji WBO, WBA, WBC oraz IBF. Oficjalnie zakończył on sportową karierę w wieku 38 lat, niedługo po głośnym zwycięstwie nad Saulem "Canelo" Alvarezem. Ich pojedynek, który odbył się 13 września, przyciągnął przed ekrany 41,4 miliona widzów i stał się najchętniej oglądaną walką pięściarską w XXI wieku.